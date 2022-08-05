过往言论掀起印度宗教敏感 阿米尔汗新片遭抵制

（法新社新德里5日电） 美国电影「阿甘正传」翻拍印度版，却因为主演的宝莱坞天王阿米尔汗（Aamir Khan）多年前一番发言，导致这部电影现在因为宗教因素遭到印度观众发起抵制。

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阿米尔汗主演的「拉辛正传」（Laal Singh Chaddha，暂译）翻拍自好莱坞明星汤姆汉克斯（Tom Hanks）1994年卖座电影「阿甘正传」（Forrest Gump），原本预期是印度今年最热门强片之一。

这份期待感主要归功于电影由阿米尔汗担纲，这名57岁演员是印度电影票房保证，过去卖座电影包括2009年的「三个傻瓜」（3 Idiots）以及2016年的「我和我的冠军女儿」（Dangal）。

然而，就在新片即将于8月11日上映之前，网路上却大量流传阿米尔汗在2015年的一段访问影片，他说因为「恐惧感」不断上升，令他和当时的妻子讨论离开印度。

阿米尔汗在影片中说：「她替孩子感到害怕，她担心未来我们周遭的气氛会变得怎样。她每天打开报纸都感到害怕。」

自从7月以来，推特（Twitter）上有超过20万则推文呼吁大众抵制这部电影，并标上「#抵制拉辛正传」（#BoycottLaalSinghChaddh）的主题标签，大多出自莫迪所属的印度人民党（BJP）支持者。

有一则推文称，阿米尔汗娶过2名印度教女子，却给他的3个孩子取了穆斯林名字。「这就是抵制『拉辛正传』的充分理由。基本上这就是宝莱坞『爱情圣战』（Love Jihad）俱乐部的产物。」

「爱情圣战」是印度教民族主义者发明的贬抑词汇，指的是穆斯林男性娶了印度教女性后，迫使她们改变信仰。

绰号「完美先生」的阿米尔汗，推动宝莱坞电影跳脱传统充满歌舞的形式，进入探讨社会与文化议题的更深层次。他也主持过谈话性节目，讨论强暴、家庭暴力和贪腐等敏感话题。

阿米尔汗面对新电影遭到民众怒火波及，他在这周强调自己的爱国情操。这也是莫迪政府强调的重点。

阿米尔汗告诉印度媒体：「有些人认为我不喜欢印度，这让我感到难过。这不是事实。请不要杯葛我的电影，请去看我的电影。」（译者：戴雅真/核稿：张正芊）

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