香草精验出致癌物 比利时下架多款口味哈根达斯

（法新社布鲁塞尔4日电） 哈根达斯使用的香草精日前被验出含潜在致癌物，比利时食安单位今天下令将数款哈根达斯冰淇淋下架。

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美国食品大厂通用磨坊公司（General Mills）上个月在内部检验中，发现旗下冰淇淋品牌哈根达斯的香草精含有潜在致癌物质环氧乙烷（ethylene oxide），当时比利时官方即下令回收香草相关品项的产品。

比利时联邦食品链安全局（AFSCA）今天把回收品项再扩大到其他10种同样使用香草精的口味，包括比利时巧克力、夏威夷果仁、香草胡桃和淇淋巧酥等。

5月17日至8月3日出货、有效期限到2023年初的产品皆受到影响。

比利时联邦食品链安全局说：「已购买这些产品的消费者，请勿食用这些冰淇淋，并请联系通用磨坊公司要求退款。」

对于比利时扩大禁售品项，通用磨坊公司并没有立即做出回应。不过公司的官方网站显示，哈根达斯已于上个月在「特定市场」自主下架自家香草冰淇淋。

公司声明说：「经过通用磨坊内部彻查…结果显示我们一家原料供应商供货的香草精，含有微量环氧乙烷。但就监管标准而言，检测到的环氧乙烷含量仅略微超出官方标准。」

© 2022 AFP