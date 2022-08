美国女星安海契驾车冲入民宅 火烧车插管命危

(法新社洛杉矶5日电) 美国媒体今天报导,美国女演员安海契(Anne Heche)驾车在洛杉矶冲入一户民宅,状况危急,已入院接受治疗。

广告 继续浏览后续

法新社报导,洛杉矶消防局通报一辆汽车冲入马尔维斯塔(Mar Vista)社区一栋两层楼的房子,「造成结构性破坏并引发大火」。

消防局表示,局内医护人员把车里的成年女子送到当地医院,她的伤势相当严重。

美国名人八卦网站TMZ最早报导这名伤者是安海契,她驾驶的是蓝色Mini Cooper,其他媒体随后确认消息属实。

根据TMZ搜集到的影像,53岁的安海契先撞进一栋公寓大楼的车库,然后驶离。

这辆车之后又冲入马尔维斯塔社区的一栋房子,导致房屋「严重损毁」。消防局表示,59名消防员花了65分钟才控制并彻底扑灭随后燃起的大火。

TMZ报导,安海契身上严重灼伤,车子严重焚毁,被抬上担架送医,正在医院插管。

但安海契的前男友、美国男星汤玛斯杰恩(Thomas Jane)接受英国「每日邮报」(Daily Mail)访问时说,她目前状况「稳定」,应该可以「度过难关」,只是还在插管。

安海契自1990年代以来出演多部电影,包括「六天七夜」(Six Days, Seven Nights)、「惊天爆」(Donnie Brasco)和「是谁搞的鬼」(I Know What You Did Last Summer)。

她在肥皂剧「另一个世界」(Another World,暂译)的角色也广为人知,并于1991年藉此拿下一座「日间时段艾美奖」(Daytime Emmy Award)。

© 2022 AFP