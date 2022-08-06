美国女星安海契驾车冲入民宅 火烧车插管命危

（法新社洛杉矶5日电） 美国媒体今天报导，美国女演员安海契（Anne Heche）驾车在洛杉矶冲入一户民宅，状况危急，已入院接受治疗。

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法新社报导，洛杉矶消防局通报一辆汽车冲入马尔维斯塔（Mar Vista）社区一栋两层楼的房子，「造成结构性破坏并引发大火」。

消防局表示，局内医护人员把车里的成年女子送到当地医院，她的伤势相当严重。

美国名人八卦网站TMZ最早报导这名伤者是安海契，她驾驶的是蓝色Mini Cooper，其他媒体随后确认消息属实。

根据TMZ搜集到的影像，53岁的安海契先撞进一栋公寓大楼的车库，然后驶离。

这辆车之后又冲入马尔维斯塔社区的一栋房子，导致房屋「严重损毁」。消防局表示，59名消防员花了65分钟才控制并彻底扑灭随后燃起的大火。

TMZ报导，安海契身上严重灼伤，车子严重焚毁，被抬上担架送医，正在医院插管。

但安海契的前男友、美国男星汤玛斯杰恩（Thomas Jane）接受英国「每日邮报」（Daily Mail）访问时说，她目前状况「稳定」，应该可以「度过难关」，只是还在插管。

安海契自1990年代以来出演多部电影，包括「六天七夜」（Six Days, Seven Nights）、「惊天爆」（Donnie Brasco）和「是谁搞的鬼」（I Know What You Did Last Summer）。

她在肥皂剧「另一个世界」（Another World，暂译）的角色也广为人知，并于1991年藉此拿下一座「日间时段艾美奖」（Daytime Emmy Award）。

© 2022 AFP