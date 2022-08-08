俄国减供天然气 德国玻璃制造商濒临绝境

（法新社德国克莱蒂涛8日电） 德国亨氏玻璃（Heinz-Glas）是世界最大的香水玻璃瓶制造商之一，400年来曾度过多次危机，仅上个世纪，便经历两次世界大战和1970年代的石油危机。

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不过，德国当前的能源紧急状况，却冲击亨氏玻璃存在的核心命脉。

1622年成立的亨氏玻璃属于家族企业，公司副执行长阿贾克（Murat Agac）表示：「我们正遇到一个特殊的情况。」

他告诉法新社：「如果天然气供应停止…那么德国的玻璃产业很可能会消失。」

制造玻璃时，要将沙子加热到高达摄氏1600度，而天然气是最常选用的能源。直到最近之前，大量俄罗斯天然气通过管线流向德国，从而维持较低的生产成本，亨氏玻璃年收入可达约3亿欧元（台币92.17亿元）。

在价格具有竞争力的情况下，出口占了玻璃制造商总产量的80%。但在俄罗斯入侵乌克兰后，这种经济模式是否仍可行令人怀疑。

莫斯科已将供应德国的天然气削减80%，据信这是为了削弱这个欧洲最大经济体支持乌克兰的决心。

柏林正积极寻找替代能源，以取代曾占天然气进口总量55%的俄罗斯天然气。结果是能源价格飙涨。阿贾克称，对亨氏玻璃来说，这意味与2019年相比，成本「增加10到20倍」。

不仅亨氏玻璃，德国大部分产业都因天然气供应紧缩陷入困境。德国政府警告，俄罗斯天然气可能完全断供，许多公司正在制定应急计划。随着冬季临近，危机正迈向高峰。

化工巨擘巴斯夫（BASF）正研究在德国第二大工厂以燃油取代天然气。专门生产黏着剂和密封剂的汉高集团（Henkel）正在考虑员工能否在家工作。

但目前，亨氏玻璃管理层仍乐观认为可以挺过难关。

阿贾克说，自1622年以来，「危机已经够多…仅在20世纪，就有第一次世界大战、第二次世界大战、1970年代的石油危机，还有许多危急情况。我们都撑过去了。」他说：「我们也将有办法克服这场危机。」

© 2022 AFP