19世纪掠夺贝宁青铜器 英博物馆将归还奈及利亚

（法新社伦敦7日电） 伦敦霍尼曼博物馆（Horniman Museum）今天表示，馆方将归还早年英国士兵在奈及利亚掠夺的数十件文物，其中包括12件着名的贝宁青铜器（Benin Bronzes）。

广告 继续浏览后续

法新社报导，霍尼曼博物馆在声明中说：「英国在1897年2月军事入侵期间，从贝宁市（Benin City）强行运走的72件物品所有权，将移交给奈及利亚政府。」

声明说：「收藏系列包括12块黄铜牌匾，属于众所周知的贝宁青铜器。其他物件包括黄铜公鸡祭坛、象牙和黄铜礼器、黄铜响钟、扇子和篮子等日常用品，以及『国王宫殿』的钥匙。」

数以千计奈及利亚所谓的贝宁青铜器，从古代贝宁王国的宫殿中被洗劫一空，最终流入美国和欧洲的博物馆。贝宁青铜器是16至18世纪的金属牌匾及雕刻品。

奈及利亚一直在为文物回归进行谈判，并计划在南部埃多州（Edo）贝宁市建造一座博物馆，希望在那里收藏这些青铜器，这是最受推崇的非洲艺术作品的一部分。

奈及利亚国家博物馆与古迹委员会（Nigeria's National Commission for Museums and Monuments）负责人提雅尼 （Abba Tijani）对霍尼曼博物馆的决定表示欢迎，并说他期待「就借展协议和合作事宜进行建设性讨论」。

除英国之外，法国、比利时、荷兰和德国也收到一些非洲国家的通知，请求归还他们早年失去的珍宝。

专家估计，有85%到90%的非洲文物遭人从非洲大陆带走。

今年7月1日，德国签署一项协议，开始将数百件贝宁青铜器送回奈及利亚，这是迄今欧洲国家归还所掠夺艺术品的最大努力。 德国拥有大约1100件相关文物，分布在约20家博物馆中。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP