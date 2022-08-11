纪念奥莉薇亚纽顿强 澳洲维州将举办追思音乐会

（法新社雪梨11日电） 凭藉1978年歌舞剧「火爆浪子」走红的奥莉薇亚纽顿强8日因癌症辞世，享寿73岁。澳洲当局今天表示，将在她成长的地方维多利亚州举行追思音乐会，纪念这位已故葛莱美奖得主。

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在英国出生、澳洲长大的奥莉薇亚纽顿强（Olivia Newton-John）8日在她位于美国南加州的自家中安详离世，家人和朋友随侍在侧。

家人并未说明她去世的原因，但她于2018年接受澳洲电视台访问时，曾透露自己3度罹癌，当时她无惧地说：「我不喜欢说『搏斗』，我喜欢说『战胜』，因为搏斗会引发你不想要的愤怒和激动。」

维多利亚州州长安德鲁斯（Dan Andrews）表示，奥莉薇亚纽顿强的家人已接受举办州纪念仪式的提议，「这将比较像是一场音乐会，而非葬礼」。

目前追思会的日期尚未敲定。

奥莉薇亚纽顿强的丈夫伊斯特林（John Easterling）今天也在社群媒体贴文向妻子致意，称「她是我认识最勇敢的女人」，并感谢粉丝们在她去世后给予了「浩瀚无垠的爱与支持」。

伊斯特林说：「即便是在最艰困的时期，她总是能靠着精神、幽默和意志力带来更多光明。」（译者：施施/核稿：陈政一）

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