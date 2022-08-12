梅开四度画句点 梅铎与名模妻完成离婚

（法新社洛杉矶11日电） 律师今天表示，媒体大亨梅铎（Rupert Murdoch）与美国名模洁芮霍尔（Jerry Hall）在结缡6年后，如今完成离婚手续。

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梅铎现年91岁，在2016年3月与洁芮霍尔结婚，展开他的第4段婚姻。梅铎先前3任妻子分别是澳洲籍布克（Patricia Booker）、记者托维（Anna Torv）以及华裔邓文迪（Wendi Deng）。

女方律师波勒（Judy Poller）告诉法新社说：「洁芮霍尔与梅铎已经完成离婚。」

「他们仍然是好朋友，并祝彼此未来一切美好。」

根据「富比世」（Forbes）杂志，澳洲籍梅铎的身家超过170亿美元，旗下拥有许多世界着名的报纸。

这对夫妇曾签署一份婚前协议，「纽约时报」6月报导，两人离婚后，梅铎持有股份的企业所有权结构不太可能改变，其中包括福斯新闻（Fox News）与「华尔街日报」的母公司。

此外，梅铎强大的全球媒体帝国还包括「纽约邮报」（New York Post）、「泰晤士报」（The Times of London）和英国小报「太阳报」（The Sun）。

梅铎首任妻子是澳洲籍空姐布克，两人在1960年代后期离婚。 第2任妻子托维是一名报纸记者，两人在一起30多年，后来在1999年离婚。

梅铎与邓文迪的第3次婚姻于2013年结束，当时媒体报导称她与英国前首相布莱尔（Tony Blair）有染，布莱尔则否认有任何不当行为。 洁芮霍尔出生于美国德州，曾是滚石乐团（The Rolling Stones）主唱米克杰格（Mick Jagger）的长期伴侣，两人育有4个孩子。（译者：纪锦玲）

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