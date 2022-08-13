安海契推定死亡 长子：盼妈妈脱离痛苦

（法新社洛杉矶12日电） 好莱坞女星安海契（Anne Heche）日前在美国洛杉矶驾车冲撞民宅受重伤送医，家属今天表示她已推定死亡，她的长子今天发布声明，盼母亲能从痛苦中解脱。

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53岁的安海契5日驾车在洛杉矶马尔维斯塔（Mar Vista）社区高速冲撞一栋2层楼住宅，车辆当场起火燃烧，安海契全身严重灼伤，且因脑部严重受损，在医院一直处于昏迷状态。

家属发言人贝尔德（Holly Baird）今天告诉法新社，安海契已丧失所有脑部功能，「根据加州法律已推定死亡（legally dead）」，不过她的心脏仍在跳动，因为院方正在评估器官捐赠事宜，家属用维生设备维持她的生命。

家属在联合声明中说：「今天我们失去一道明亮的光芒、亲切且最喜乐的灵魂，一位慈爱的母亲，和一位忠实的朋友。」

「我们将深深怀念安海契，但她会透过美好的儿子们、她的代表作品，和她热情的倡议，继续生活在人间。」

「她始终勇于坚持自己理念、勇于散播爱与接纳，将持续带来恒久影响。」

安海契长子霍默（Homer）今天在另一份声明中表示：「我的弟弟阿特拉斯（Atlas）和我失去了我们的妈妈。」

他写道：「希望妈妈能脱离痛苦，开始探索我所想像的、她的永恒自由。」

© 2022 AFP