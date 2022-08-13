美国猴痘疫苗短缺 大批人涌入加拿大蒙特娄接种

（法新社蒙特娄13日电） 由于美国的猴痘疫苗短缺，包括美国人在内的数以千计外国人涌入加拿大第2大城蒙特娄（Montreal）接种疫苗。

广告 继续浏览后续

蒙特娄位于美加边境以北约70公里处，隶属魁北克省（Quebec），先前决定开放所有自认属于感染高风险群体的人接种疫苗。

在美国科罗拉多州丹佛市（Denver）担任艺术总监的史提尔森（Robb Stilson）上周造访蒙特娄，也把握机会接种。

他和丈夫及两个女儿在临时接种站一边排队一边说：「在美国很难打到疫苗。我有朋友等了8、9小时才进得去。」

由于不易追踪每个与感染者接触过的人，蒙特娄当局决定提供疫苗给所有具感染风险者，以防疫情扩散。

蒙特娄麦基尔大学（McGill University）健康中心的传染病专家文恩（Donald Vinh）告诉法新社：「他们身为观光客，或许参加了一些会让自己暴露（于风险中）的活动，所以某种程度上，让他们在这打疫苗也是在打击疫情，以便在这里或回国后不会传染别人。」

蒙特娄自今年5月中旬发现首批猴痘病例后就开始施打疫苗，目前已有1万8500人接种，其中13%是外国人。当局的目标是施打2万5000剂，并让75%到80%的高风险人口接种疫苗，尤其有同性性行为、或有多名性伴侣的男性。

加拿大西部的卑诗省卫生当局上周则以数量有限和美国当地疫苗取得已愈来愈容易为由，决定不再提供疫苗给外国人。

美国卫生机关在疫苗缺货的情况下，本月9日允许实施新的注射法，每人可只接种原剂量的1/5。

截至本月11日，加拿大共有1059起猴痘确诊病例，当局认为疫情正开始趋缓。

© 2022 AFP