伦敦希斯罗机场起飞人数上限 延长实施至10月底

（法新社伦敦15日电） 英国伦敦希斯罗机场（Heathrow Airport）今天表示，目前每天自该机场起飞的旅客人数上限措施，将延长实施至10月底，以因应后疫情时代旅客增多、工作人员短缺所造成的混乱。

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法新社报导，欧洲最大机场希斯罗机场7月间将每天自该机场起飞的人数上限设在10万，当时预计实施至9月底。

希斯罗场说：「自从实施人数上限措施以来，旅客行程获得改善，因为最后一刻取消的次数减少了，准时率提升了，等待行李时间也缩短了。」

机场方面表示，人数上限措施将延长实施至10月29日。

各大航空公司今夏安排数千架航班至欧洲，以因应COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫措施松绑后激增的旅游潮。

但疫情期间大幅裁员后，如今航空公司和机场营运方都发现难以补满人手。

这导致全欧许多机场的登机报到、安全检查、行李提领处都大排长龙；机组人员的不足也导致航班取消。

希斯罗机场目前的起飞人数上限，比每天定期航班的旅客容量少约4000人。

荷兰阿姆斯特丹、德国法兰克福机场同样设定相关上限。（译者：纪锦玲）

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