研究：2053年美国中部将出现极端高温带

(法新社华盛顿15日电) 根据新的研究报告,到了2053年,美国有一大片地区预计将出现极度温暖气候,也就是所谓的「极端高温带」,每年至少有1天的酷热指数将达摄氏52度,影响超过1亿人。

非营利组织「第一街基金会」(First Street Foundation)进行的研究,使用由公开与第三方数据建立且经同侪审查的模型,针对30平方公尺的「超局部」地区评估热度风险。

第一街基金会的任务是让公众、政府与房地产投资人和保险业者等产业代表,能取得气候风险模型数据。

研究得出的关键结果是,超过美国国家气象局(National Weather Service)最高级别「极度危险」(Extreme Danger)门槛的高温,相当于超过摄氏51.67度,预计将在2023年影响810万人,到了2053年将扩大影响1亿700万人,增加了12倍。

这一块地带涵盖从德州北部及路易斯安那州,延伸到伊利诺州、印第安纳州与威斯康辛州的内陆地区,距离较常出现较温和天气的沿岸一带较远。

酷热指数(heat index)也称为体感温度,指的是在结合相对湿度与空气温度时,人体对外部气温真正感受到的热度。

为了建立模型,研究团队检视2014年到2020年从卫星取得的地表温度与气温数据,以助了解这两项数据之间的确切关系。

研究人员之后纳入海拔、该地区吸收水分的方式、与地表水的距离以及到沿岸的距离等资讯,做进一步研究。

这个模型后来扩大到涵盖未来气候条件,使用政府间气候变迁问题小组(Intergovernmental Panel on Climate Change)建构的「中间路线」(middle of the road)情境,也就是到了本世纪中二氧化碳浓度将开始下降,但还不会在2100年前到达净零程度。

除了「极度危险」的日子外,全美各地预料将出现更高气温,各地的适应能力将有所不同。

报告说:「对于不习惯比一般气候温暖的社区,当地气温升高将产生严重影响。」

举例来说,美国东北部缅因州气温升高10%,跟西南部德州气温升高10%一样危险,尽管德州的绝对温度较高。

研究人员预测,当地温度料将出现最大转变的是佛罗里达州迈阿密戴德郡(Miami-Dade County),当地目前每年有7天气温飙至摄氏39.44度,预料到了2053年,气温达摄氏39.44度的日子将增至34天。

报告警告,气温升高可能导致空调使用增加,将让能源网络变得吃紧,引发更频繁且持续时间更久的限电事件。

© 2022 AFP