美饶舌歌手A$AP Rocky涉枪击案被起诉

（法新社洛杉矶15日综合外电报导）美国饶舌歌手A$AP Rocky因涉及去年在好莱坞发生的一起枪击案，今天被起诉。

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洛杉矶地区检察官办公室表示，本名梅尔斯（Rakim Mayers）、现年33岁的A$AP Rocky，涉及使用半自动枪枝攻击的两项罪名指控。

据称梅尔斯去年11月在一次争吵中，将枪口指向一名过去的友人。

据说梅尔斯后来在两人冲突中拔出武器开了两枪，警方说，对方受了「轻伤」。

法官下令梅尔斯17日在洛杉矶法院出庭。

梅尔斯的代表作包括「赞美主」（Praise the Lord），他今年4月乘坐私人飞机从加勒比海岛国巴贝多（Barbados）抵达洛杉矶国际机场时被捕。

美国媒体报导，梅尔斯先前与当时怀孕的女友蕾哈娜（Rihanna）在巴贝多。

演唱「璀钻」（Diamonds）和「雨伞」（Umbrella）等热门歌曲的流行音乐及时尚天后蕾哈娜5月13日在洛杉矶产下一名男婴。

在2021年5月出版的GQ杂志访问中，梅尔斯称蕾哈娜为「一生挚爱」和「命中注定的那个人」。（译者：纪锦玲/核稿：曾依璇）

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