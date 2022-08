七龙珠系列最新动画电影 称霸北美周末票房榜

(法新社洛杉矶21日电) 北美院线联盟(Exhibitor Relations) 今天指出,日本东映动画「七龙珠」系列的第21部电脑动画电影「七龙珠:超级英雄」,以约2010万美元称霸北美周末票房排行榜。

「七龙珠:超级英雄」(Dragon Ball Super: Super Hero)这部电影令人惊艳的表现,被其发行商动画串流平台Crunchyroll称为是全球最佳的动画片开片表现。「七龙珠:超级英雄」在戏院相对冷清的8月成为一大亮点,并轻松击败另一部新上映的电影「兽」(Beast),该片周末票房为1160万美元。

影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」(Franchise Entertainment Research)负责人葛罗斯(David A. Gross) 说:「这是Crunchyroll另一次杰出的动画片开片表现。」他认为,索尼拥有95%股权的Crunchyroll ,如今在动画片发行上具有举足轻重的地位。

过去两周北美周末票房冠军索尼的动作片「子弹列车」(Bullet Train),这周末名次滑落到第3名,票房为800万美元。

第4名是票房表现仍旧亮眼的「捍卫战士:独行侠」(Top Gun: Maverick),在上映的第个13周末,仍有590万美元的票房。这部汤姆克鲁斯(Tom Cruise) 的作品,在北美票房累计已达6.83亿美元,海外票房累计7.03亿美元。

华纳兄弟动画片「DC超级宠物军团」(DC League of Super-Pets)周末票房580万美元,下滑3名,排名第5。

8月票房通常较为冷清,葛罗斯表示,「但因为最后2周没有强片上映,票房比往常掉得更多,大约比2019年8月少了40%,且这会持续到10月」。

周末票房6至10名的作品及票房依序是「雷神索尔:爱与雷霆」(Thor: Love and Thunder):400万美元、「不!」(Nope):360万美元、「小小兵2:格鲁的崛起」(Minions: The Rise of Gru):350万美元、「沼泽谋杀案」(Where the Crawdads Sing):320万美元、「天黑请毙命」(Bodies Bodies Bodies):240万美元。

© 2022 AFP