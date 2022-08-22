七龙珠系列最新动画电影 称霸北美周末票房榜

（法新社洛杉矶21日电） 北美院线联盟（Exhibitor Relations） 今天指出，日本东映动画「七龙珠」系列的第21部电脑动画电影「七龙珠：超级英雄」，以约2010万美元称霸北美周末票房排行榜。

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「七龙珠：超级英雄」（Dragon Ball Super: Super Hero）这部电影令人惊艳的表现，被其发行商动画串流平台Crunchyroll称为是全球最佳的动画片开片表现。「七龙珠：超级英雄」在戏院相对冷清的8月成为一大亮点，并轻松击败另一部新上映的电影「兽」（Beast），该片周末票房为1160万美元。

影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」（Franchise Entertainment Research）负责人葛罗斯（David A. Gross） 说：「这是Crunchyroll另一次杰出的动画片开片表现。」他认为，索尼拥有95%股权的Crunchyroll ，如今在动画片发行上具有举足轻重的地位。

过去两周北美周末票房冠军索尼的动作片「子弹列车」（Bullet Train），这周末名次滑落到第3名，票房为800万美元。

第4名是票房表现仍旧亮眼的「捍卫战士：独行侠」（Top Gun: Maverick），在上映的第个13周末，仍有590万美元的票房。这部汤姆克鲁斯（Tom Cruise） 的作品，在北美票房累计已达6.83亿美元，海外票房累计7.03亿美元。

华纳兄弟动画片「DC超级宠物军团」（DC League of Super-Pets）周末票房580万美元，下滑3名，排名第5。

8月票房通常较为冷清，葛罗斯表示，「但因为最后2周没有强片上映，票房比往常掉得更多，大约比2019年8月少了40%，且这会持续到10月」。

周末票房6至10名的作品及票房依序是「雷神索尔：爱与雷霆」（Thor: Love and Thunder）：400万美元、「不！」（Nope）：360万美元、「小小兵2：格鲁的崛起」（Minions: The Rise of Gru）：350万美元、「沼泽谋杀案」（Where the Crawdads Sing）：320万美元、「天黑请毙命」（Bodies Bodies Bodies）：240万美元。

© 2022 AFP