权力游戏前传龙之家族 破HBO首播收视纪录

（法新社巴黎22日电） 华纳媒体（WarnerMedia）表示，美国有近1000万名观众收看期待已久的「冰与火之歌：权力游戏」前传「龙之家族」第一集，创下HBO最成功的影集首播收视纪录。

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「冰与火之歌：权力游戏」（Game of Thrones）是部中世纪奇幻史诗影集，引人入胜的剧情，吸引全球大量观众，并夺下无数奖项，但2019年结局播出后却受到粉丝和剧评人的批评。

「龙之家族」（House of the Dragon）根据「权力游戏」原作者乔治R.R.马丁（George R.R. Martin）所着的奇幻小说「冰与火之歌前传：血火同源」（Fire & Blood）改编，故事背景设定在「权力游戏」之前200年，描述龙母所属的「龙族」坦格利安（Targaryen）家族王朝崛起的故事。

拥有HBO的华纳媒体今晚在声明中表示，「龙之家族」于21日晚间首播，在美国各地透过HBO平台吸引998万观众收看，成为「HBO史上新原创影集观众人数最多的一次」。

这家美国娱乐巨擘表示，这也是其串流平台HBO Max在美国、拉丁美洲以及欧洲、中东和非洲推出「最大的影集首播」。

© 2022 AFP