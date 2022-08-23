芬兰成俄游客中继站 机场停车场挤满俄车牌豪车

（法新社赫尔辛基23日电） 挂着俄罗斯车牌的保时捷、宾利等各式豪车停满赫尔辛基（Helsinki）机场停车场，芬兰俨然已经成为俄国观光客前往欧洲的重要中继站。

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自从莫斯科入侵乌克兰后，欧洲联盟禁止俄国航班进入领空，迫使想要前往欧洲的俄国人必须开车横越边境，或是搭乘非西方国家营运的航班，迂回前往目的地。

自从俄国的COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫限制在7月解禁后，俄国出游人数呈现爆发性成长，但同时欧洲的反对声浪也持续升高，不欢迎俄国观光客在战争持续开打的情况下到访。

在赫尔辛基机场的停车场快速绕一圈，就能发现就算没有上百辆也绝对有数十辆挂着俄国车牌的豪奢车种，包括最新的宾士S-class，以及保时捷911 Turbo S。

芬兰旅客希尔沃宁（Jussi Hirvonen）离开车库后说：「我感觉很难以理解。在乌克兰的情况解除之前，我希望它们不要出现在这里。」

芬兰外交部长哈维斯托（Pekka Haavisto）告诉法新社，芬兰已经成为俄国观光客的「过境国」，「赫尔辛基机场现阶段出现很多俄国观光客」。

由于愈来愈多人不满俄国人在侵犯乌克兰的同时还出国观光，芬兰上周表示，自9月1日起，将把对俄国观光客核发的签证数量缩减至目前的10%。

不过，由于申根区免签，俄国人仍继续持其他欧盟国家发放的签证入境芬兰。

哈维斯托表示：「他们持许多不同国家核发的申根签证来到这里，然后从赫尔辛基机场出发前往其他地方。」

根据芬兰边境管理局8月调查，从芬兰东边入境的俄国人，约2/3持芬兰以外国家核发的申根签证。

边境官员表示，「匈牙利、西班牙、义大利、奥地利、希腊和西班牙通常都会核发签证给俄国人，每年几乎都是核发数量最高的国家」。

哈维斯托表示，申根区的规定不允许芬兰对特定国家公民关闭边境，只有欧盟可以联合决定实施制裁。

他表示，「芬兰和波罗的海国家正计划限制核发这类签证，如果所有欧盟国家能采取类似决定就更好了」。

许多在机场受访的芬兰人也抱持相同看法。旅客希尔沃宁说，「欧盟应该决定关闭边境」。

芬兰打算在8月30日于捷克举行的下次欧盟外长会议中提出这项议题。

自从俄国在7月15日解除防疫旅游限制后，前往芬兰的俄国观光客人数急遽攀升。尽管仍低于疫情爆发前，但7月有逾23万人入境芬兰，远高于6月的12万5000人。

许多俄国人对于可能无法前往欧洲感到失望。

准备前往瑞士巴塞尔（Basel）参加自行车活动的32岁职业运动员阿莱欣（Pavel Alekhin）说：「每个人都应该去旅行，因为一旦你看到其他和平国家的生活，你也会变得更爱好和平。」

另一名俄国人范登伯格（Vadim wan der Berg）说，情况对于一般俄国人愈来愈艰难，许多人现在失去出国工作或念书的机会。「我们都在等待这一切停止，希望整个世界回归正常，不论是我们国家或是乌克兰。」

© 2022 AFP