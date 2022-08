北美票房冷清 世纪婚魇700万美元居冠

(法新社洛杉矶28日电) 北美票房冷清,北美院线联盟(Exhibitor Relations)今天表示,「世纪婚魇」(The Invitation)票房仅700万美元,但仍成为北美票房冠军。

「世纪婚魇」26至28日的预估进帐,让它成为15个月以来成绩最差的票房冠军片。美国娱乐业界周刊「综艺」(Variety)称这个周末票房冷清到「灾难性」程度,好莱坞6、7月的强健表现在8月一扫而空。

对片商索尼(Sony)来说,唯一幸运的是,由娜塔莉艾曼纽(Nathalie Emmanuel)和汤玛斯达赫蒂(Thomas Doherty)主演的「世纪婚魇」,制作成本仅1000万美元。

排名第2的是布莱德彼特(Brad Pitt)主演的动作惊悚片「子弹列车」(Bullet Train),进帐560万美元。

「兽」(Beast) 排名第3,这部片由2018年获「时人杂志」(People Magazine)评为「全球最性感男人」的伊卓瑞斯艾巴(Idris Elba)领衔主演,票房490万美元。

「捍卫战士:独行侠」(Top Gun: Maverick)表现依旧亮眼,上映第14周仍有480万美元成绩,位居第4。

上周房冠军「七龙珠超:超级英雄」(Dragon Ball Super: Super Hero)这周票房掉了78%,以460万美元收入排名第5。

排名第6至第10的作品依序为:「DC超级宠物军团」(DC League of Super-Pets),420万美元;「三千年的渴望」(Three Thousand Years of Longing),290万美元;「小小兵2:格鲁的崛起」(Minions: The Rise of Gru),270万美元;「雷神索尔:爱与雷霆」(Thor: Love and Thunder), 270万美元;「沼泽谋杀案」(Where the Crawdads Sing): 230万美元。

© 2022 AFP