北美票房冷清 世纪婚魇700万美元居冠

（法新社洛杉矶28日电） 北美票房冷清，北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天表示，「世纪婚魇」（The Invitation）票房仅700万美元，但仍成为北美票房冠军。

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「世纪婚魇」26至28日的预估进帐，让它成为15个月以来成绩最差的票房冠军片。美国娱乐业界周刊「综艺」（Variety）称这个周末票房冷清到「灾难性」程度，好莱坞6、7月的强健表现在8月一扫而空。

对片商索尼（Sony）来说，唯一幸运的是，由娜塔莉艾曼纽（Nathalie Emmanuel）和汤玛斯达赫蒂（Thomas Doherty）主演的「世纪婚魇」，制作成本仅1000万美元。

排名第2的是布莱德彼特（Brad Pitt）主演的动作惊悚片「子弹列车」（Bullet Train），进帐560万美元。

「兽」（Beast） 排名第3，这部片由2018年获「时人杂志」（People Magazine）评为「全球最性感男人」的伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）领衔主演，票房490万美元。

「捍卫战士：独行侠」（Top Gun: Maverick）表现依旧亮眼，上映第14周仍有480万美元成绩，位居第4。

上周房冠军「七龙珠超：超级英雄」（Dragon Ball Super: Super Hero）这周票房掉了78%，以460万美元收入排名第5。

排名第6至第10的作品依序为：「DC超级宠物军团」（DC League of Super-Pets），420万美元；「三千年的渴望」（Three Thousand Years of Longing），290万美元；「小小兵2：格鲁的崛起」（Minions: The Rise of Gru），270万美元；「雷神索尔：爱与雷霆」（Thor: Love and Thunder）， 270万美元；「沼泽谋杀案」（Where the Crawdads Sing）： 230万美元。

© 2022 AFP