拒绝没日没夜工作 美职场刮起「无声辞职」旋风

（法新社华盛顿29日电） 美国部分劳工正抵制让人窒息的持续待命职场困境，改拥抱「无声辞职」（quiet quitting），这个新概念讲求的是每周工时不超过40小时，限制下班来电，并更常对老板说「不」。

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30岁的柏金斯（Maggie Perkins）执教生涯往往意味着一周工作60小时，但她生下第一个孩子之后突然明白，事情不该是这样。

她在短影音平台TikTok解释说她是怎么开始「无声辞职」的，即便当时并没有这个名词。她说：「我去度假途中还在飞机上批作业，有照片为证。我没有做到工作与生活的平衡。」

她告诉法新社，她最终离职、改去拚博士学位，但持续为老同事发声，录制影片和Podcast提供让工作量和工作天更契合的「撇步」。

她说：「『无声辞职』实际只是意味着你划清界线，从事你被雇来做的分内工作，回家时还有力气与家人相处。」

「无声辞职」一词最早似乎是在7月的TikTok贴文问世。

根据TikTok影片创作者@zaidleppelin自己的解释，「无声辞职」意指：「这并非直接递辞呈，而是一改赴汤蹈火的概念。各位还是履行职责，只是不再接受工作就是人生的劳碌文化。」

这篇贴文迅速窜红，吸引近50万人按赞，类似的忿忿不平之声此起彼落，各大报的专栏作家则花一整个夏天摇笔杆试图解释这起现象。

而随之而来的争论是：「无声辞职」真的仅仅只试着寻求更合理的生活与工作平衡？偏好欧洲生活型态而非美国24小时待命文化？

其他争议还包括：是怠工有了时髦的新名字？真的有过劳死风险的人直接辞职不是更好？

不过，数据显示，寻求更好平衡的需求确实是存在的。

民意机构盖洛普（Gallup）发现，2019年期间民调访查的在职压力为38%，COVID-19（2019冠状病毒疾病）肆虐打乱全球劳动市场之后，2020年职场压力增至43%，其中美国和加拿大女性面临的压力最大。

类似驱动力促成了「大离职潮」（Great Resignation），也就是因疫情相关压力请辞或换跑道的劳工人数暴增。

而许多「无声辞职」支持者说，他们对卖力工作没有意见，但只限于职责要求的工时范围之内。他们奉行的格言是「领多少钱做多少工」。

当然，有部分观察家抱持怀疑态度，说办公室向来有人时间一到即准时下班，也向来有人爱耍大牌，称被指派的任务不在他们职责范围之内。

「哈芬登邮报」（Huffington Post）创办人哈芬登（Arianna Huffington）更进一步严厉批评，她撰文写说，「无声辞职」的下一步就是「辞掉人生」。

但美国前劳工部长瑞赫（Robert Reich）对反驳观点提出有力的总结，他说：「劳工不是在无声辞职，而是在拒绝劳力被剥削。」

© 2022 AFP