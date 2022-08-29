马斯克：地球仍需要石油 吁生育更多小孩

（法新社奥斯陆29日电） 育有10名子女的美国亿万富豪马斯克（Elon Musk）今天呼吁，世界需要「生育更多小孩」，并应继续挖掘石油。

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全球首富马斯克一再警告，低出生率将对文明构成「危险」。他在挪威参加能源会议前呼吁，世界正面临「婴儿危机」。

被问及世界面临的最大挑战时，马斯克提到过渡到再生能源的问题，但他强调，出生率是「我最…关切的问题之一」。

特斯拉（Tesla）与太空探索科技公司（SpaceX）创办人马斯克在挪威西南部的斯塔万格（Stavanger）告诉媒体记者：「我们不希望人口数量下降到那么低，然后最终大家都死去。我们至少要生出足够婴儿来维持人口数量。」

许多西方国家和中国等人口稠密国家正面临出生率下降和高龄化社会的问题。

马斯克指出：「人们说，文明可能随着一声巨响或一声呜咽死去。如果我们没有足够小孩，我们将穿着成人尿布呜咽而死。这太令人沮丧了。」

他也强调，地球仍需要更多化石燃料来源。

「我认为，实际上我们短期内确实需要继续使用石油和天然气，否则文明将会崩溃。目前也有必要进行一些新的探勘。」

曾3度离婚的马斯克是10个孩子的父亲，其中一个孩子在年仅10周大时夭折。（译者：施施/核稿：陈政一）

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