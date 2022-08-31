乌克兰递申请 盼让敖德萨进入世界遗产名录

（法新社巴黎30日电） 联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）今天表示，乌克兰政府将向教科文组织申请，让乌国港市敖德萨（Odessa）列入「世界遗产名录」（World Heritage List）。

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俄罗斯军队已推进到距敖德萨数十公里的范围内。18世纪后期凯萨琳大帝（Catherine the Great）下令让敖德萨成为俄罗斯通往黑海的现代门户后，这座城市蓬勃发展。

分析家表示，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）可能很快就会锁定敖德萨，完全封锁乌克兰的黑海通道，可能会执行像摧毁马立波（Mariupol）那样的猛烈轰炸。

7月下旬，就在俄罗斯同意允许从敖德萨出口乌克兰谷物数小时后，这个港口就遭飞弹攻击。

联合国教科文组织秘书长阿祖莱（Audrey Azoulay）今天在巴黎会见乌克兰文化部长特卡钦科（Oleksandr Tkachenko）后，教科文组织表示「2022年7月24日，1899年落成的美术博物馆（Museum of Fine Arts）部分玻璃天篷和窗户被攻击摧毁」。

教科文组织说，已在敖德萨的教科文组织专家将提供技术援助，协助敖德萨紧急列入世界遗产名录以及濒危遗产名录。

教科文组织还将要求世界遗产委员会（World Heritage Committee），将基辅的圣索菲亚大教堂（Saint Sophia Cathedral）与利维夫（Lviv）的历史中心列入濒危名录。

教科文组织表示，乌克兰有175个文化和历史遗址在俄罗斯2月入侵后受损，其中包括纪念碑、博物馆、图书馆和宗教建筑。

© 2022 AFP