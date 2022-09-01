美政府报告：2021温室气体浓度和海平面双创新高

（法新社华盛顿31日电） 美国政府今天发布的报告指出，2021年地球温室气体浓度和海平面高度双双创下新高，可见尽管不断努力遏阻排放，气候变迁依旧势不可当。

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美国国家海洋暨大气总署（National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA）署长史宾拉德（Rick Spinrad）表示：「这份报告提供的数据很清楚，我们持续看到更有说服力的科学证据，显示气候变迁造成全球性的影响，而且没有趋缓迹象。」

他在声明中说：「今年许多社区遭受了千年仅见的洪水、异常干旱和历史性高温，可见气候危机不是未来的威胁，而是我们现在就要解决的事。」

尽管Covid-19（2019冠状病毒疾病）疫情导致全球大部分经济显着趋缓，去年化石燃料排放减少，但温室气体浓度仍在增加。

国家海洋暨大气总署表示，2021年温室气体浓度为414.7ppm，比2020年的浓度高出2.3ppm。

这份年度气候状况（State of the Climate）报告发现，「根据古气候学纪录，这是至少过去100万年来最高的」浓度。

地球的海平面连续第10年上升，达到比1993年开始卫星测量时的平均数字高出97公厘的新纪录。去年是19世纪中叶有纪录以来最热的6年之一，而过去7年是有纪录以来最热的7年。

水温也创下了纪录，特别是在西藏湖泊地区记录到异常高的温度。

西藏对环境的意义重大，因为这里是亚洲许多主要河流的源头。

8月29日发布的1份报告才指出，就算未来不再出现任何暖化，格陵兰（Greenland）融化中的冰层仍会造成海平面显着升高。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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