密西西比州大城连4天无净水可用 当局提醒洗澡勿张嘴

（法新社华盛顿1日电） 美国南部密西西比州首府杰克逊市（Jackson）的15万居民今天连续第4天没有洁净自来水可用，当局提醒那些仍有供水的民众，洗澡时闭紧嘴巴，以免喝到不干净的水。

广告 继续浏览后续

杰克逊市有8成人口是非裔，且普遍贫困，市内多年来一直存在水资源危机。

但本周的磨难迫使杰克逊市进入紧急状态，连续几天的大洪灾导致一座至关重要但老旧的水处理厂停止运作。

许多居民一打开水龙头，不是只看到几滴水，就是发现喷出的水呈褐色。有些人要花数小时排队才能拿到瓶装水。

民众若仍有自来水，可以洗澡，但被警告不要饮用。 密西西比州卫生厅保健主任克莱格（Jim Craig） 说：「淋浴时务必阖上嘴巴，因为没人会想喝到那种水。」

杰克逊市府表示，水处理厂昨天安装一座紧急抽水机，员工也为恢复全面供水而努力，情况「从昨晚到今早有了重大进展」。

话虽如此，民众的日常生活已受到严重干扰，学校改为远距上课，店家先前已因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情而苦苦支撑，如今更是雪上加霜。

杰克逊商会会长伦特（Jeff Rent）告诉美国有线电视新闻网（CNN）：「利润已经很微薄的饭店和餐馆，不是无法开门营业，就是必须采取特殊因应措施，例如购买冰、水和无酒精饮料。」

杰克逊市去年初也发生过类似的水资源危机，如今这座城市的情况让人想起数年前在密西根州工业城市弗林特（Flint）爆发的水污染丑闻，当时事件迅速演变成美国史上最严重的市政卫生失败案例之一。

当局在弗林特实施一项有关饮用水源的变革，原以为可以省钱，最终却是供水系统受到污染，让居民暴露于铅毒之中。

© 2022 AFP