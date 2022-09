威尼斯影展 鸦片类药物危机纪录片获金狮奖

3 分钟

(法新社威尼斯10日电) 第79届威尼斯影展得奖名单今天揭晓,探讨美国鸦片类药物泛滥的纪录片「所有美丽与流血」(All the Beauty and the Bloodshed,暂译)抱走最高荣誉金狮奖。