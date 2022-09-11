威尼斯影展 鸦片类药物危机纪录片获金狮奖

（法新社威尼斯10日电） 第79届威尼斯影展得奖名单今天揭晓，探讨美国鸦片类药物泛滥的纪录片「所有美丽与流血」（All the Beauty and the Bloodshed，暂译）抱走最高荣誉金狮奖。

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本片是奥斯卡金像奖得主萝拉普瓦特拉丝（Laura Poitras）的最新作品。

她在片中探讨摄影师南戈丁（Nan Goldin）痛苦但精采绝伦的人生，并记录南戈丁近来为唤起各界对鸦片药物成瘾泛滥的关注而频频公开杠上美国萨克勒家族（Sackler family）之举。

萨克勒家族是止痛药大厂普度制药（Purdue Pharma）的老板。普度制药过去积极推销「奥施康定」（OxyContin），引发全美鸦片类药物成瘾危机。

普瓦特拉丝今天领奖时说：「我这一生结识很多英勇果敢的人，但从没见过像南（戈丁）这样的人。」

「一个可以决定杠上萨克勒家族的人，一个家财万贯、无情、要对无数起死亡和流血事件负责的家族。」

鸦片药物成瘾危机在美已经导致超过50万条人用药过量而死亡。萨克勒家族已遭法院下令支付60亿美元的损害赔偿。

© 2022 AFP