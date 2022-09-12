女王爱犬有新家 安德鲁王子与前妻负责照顾

（法新社伦敦11日电） 英国女王伊丽莎白二世逝世后，她身后留下的两只柯基犬何去何从的问题如今解决了，将由安德鲁王子与前妻莎拉负起照顾责任。

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法新社报导，安德鲁王子（Prince Andrew）发言人表示，王子与前妻莎拉．佛格森（Sarah Ferguson）将接手照顾女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）的爱犬「穆伊克」（Muick）和「珊迪」（Sandy）。

安德鲁是女王的第3个孩子，媒体常报导他最受女王疼爱。之前是他和前妻把穆伊克和珊迪当作礼物送给女王。

常年替女王服务的服装师凯利（Angela Kelly）表示，COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间，只要女王在温莎城堡（Windsor Castle），这两只毛小孩都能为她带来许多慰藉。

女王在位期间养了30多只这种体型娇小的短腿狗，穆伊克和珊迪是最后两只。

穆伊克于2021年初与一只名叫佛加斯（Fergus）的多吉犬一起加入王室。多吉犬是柯基犬与腊肠狗的混种。

佛加斯短短5个月后即去世，后来由珊迪取而代之。珊迪是安德鲁和两个女儿碧翠斯公主（Princess Beatrice）、尤吉尼公主（Princess Eugenie）所养的柯基犬，送给女王作为她95岁生日礼物。（译者：纪锦玲）

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