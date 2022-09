野蛮人千万美元票房 成北美冠军

(法新社洛杉矶11日电) 在北美票房收入冷清的另一个周末,北美院线联盟(Exhibitor Relations)今天表示,恐怖片「野蛮人」(Barbarian,暂译)票房进帐约1000万美元,成为北美票房冠军。

「野蛮人」叙述一名女子在底特律入住一间Airbnb型的住宅后,却发现另一个人也订了同间房。本片主要演员包括乔治娜康贝尔(Georgina Campbell)、「它」(It)系列电影中饰演小丑的比尔史柯斯嘉(Bill Skarsgard)以及贾斯汀隆(Justin Long)。

「野蛮人」获得很高的评价,美国娱乐业界媒体「综艺」(Variety)称该片是「恐怖片新经典」。影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」(Franchise Entertainment Research)负责人葛罗斯(David A. Gross)表示,对一部低成本的恐怖片来说,这是一个「好的开片成绩」。

另一部新片,奇幻冒险电影「梵天法宝1:湿婆」(Brahmastra: Part One ― Shiva,暂译)以440万美元成绩位居第2。对以北印度语发音、仅在810间戏院上映的宝莱坞电影来说,表现异常得好。

第3名的是自上个周末下滑1个位置的布莱德彼特(Brad Pitt)新片「子弹列车」(Bullet Train),票房330万美元。

派拉蒙的动作片「捍卫战士:独行侠」(Top Gun: Maverick)上映15周后冲刺速度终于放慢,周末以320万美元进帐排第4。

适合阖家观赏的动画「DC超级宠物军团」(DC League of Super-Pets),以280万美元的票房排在第5。

排名第6至第10的作品依序为:「世纪婚魇」(The Invitation),260万美元;「生命的印记」(Lifemark,暂译),220万美元;「兽」(Beast),180万美元;「小小兵2:格鲁的崛起」(Minions: The Rise of Gru),170万美元;「蜘蛛人:无家日」(Spider-Man: No Way Home),130万美元。

