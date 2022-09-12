野蛮人千万美元票房 成北美冠军

（法新社洛杉矶11日电） 在北美票房收入冷清的另一个周末，北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天表示，恐怖片「野蛮人」（Barbarian，暂译）票房进帐约1000万美元，成为北美票房冠军。

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「野蛮人」叙述一名女子在底特律入住一间Airbnb型的住宅后，却发现另一个人也订了同间房。本片主要演员包括乔治娜康贝尔（Georgina Campbell）、「它」（It）系列电影中饰演小丑的比尔史柯斯嘉（Bill Skarsgard）以及贾斯汀隆（Justin Long）。

「野蛮人」获得很高的评价，美国娱乐业界媒体「综艺」（Variety）称该片是「恐怖片新经典」。影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」（Franchise Entertainment Research）负责人葛罗斯（David A. Gross）表示，对一部低成本的恐怖片来说，这是一个「好的开片成绩」。

另一部新片，奇幻冒险电影「梵天法宝1：湿婆」（Brahmastra: Part One ― Shiva，暂译）以440万美元成绩位居第2。对以北印度语发音、仅在810间戏院上映的宝莱坞电影来说，表现异常得好。

第3名的是自上个周末下滑1个位置的布莱德彼特（Brad Pitt）新片「子弹列车」（Bullet Train），票房330万美元。

派拉蒙的动作片「捍卫战士：独行侠」（Top Gun: Maverick）上映15周后冲刺速度终于放慢，周末以320万美元进帐排第4。

适合阖家观赏的动画「DC超级宠物军团」（DC League of Super-Pets），以280万美元的票房排在第5。

排名第6至第10的作品依序为：「世纪婚魇」（The Invitation），260万美元；「生命的印记」（Lifemark，暂译），220万美元；「兽」（Beast），180万美元；「小小兵2：格鲁的崛起」（Minions: The Rise of Gru），170万美元；「蜘蛛人：无家日」（Spider-Man: No Way Home），130万美元。

© 2022 AFP