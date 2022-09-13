艾美奖颁奖典礼盛大回归 红毯风采抢先看

（法新社洛杉矶12日电） 电视圈A咖今天纷纷步上艾美奖（Emmy Awards）颁奖典礼红毯，其中以无肩带连身裙和金属风为本届红毯穿搭主流。以下是本届艾美奖颁奖典礼红毯亮点。

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以「凯萨琳大帝」（The Great）演技获提名的时尚界宠儿艾儿芬妮（Elle Fanning）以Sharon Long黑、粉撞色露肩礼服亮相，胸前的粉红色花饰藏着小亮点，艳惊四座。

在迷你剧「潘与汤米」（Pam and Tommy）中扮演好莱坞性感艺人潘蜜拉安德森（Pamela Anderson）的英国女演员莉莉詹姆斯（Lily James）今天以一身古铜色凡赛斯（Versace）贴身洋装走红毯，展现玲珑有致的曼妙身材。

普遍被外界认为可望以青少年影集「高校十八禁」（Euphoria）再度拿下戏剧类最佳女主角奖的辛蒂亚（Zendaya），今天以一袭范伦铁诺（Valentino）无肩带露背黑礼服亮相，腰间的蝴蝶结在俐落剪裁中增添一抹小趣味。

安德鲁加菲（Andrew Garfield）、好莱坞男星赛斯罗根（Seth Rogen）、「继承之战」（Succession）男星尼古拉斯布劳恩（Nicholas Braun）和美国蓝调歌手约翰传奇（John Legend）今天不约而同选择化身「白马王子」，4人都选穿白色西装，衣冠楚楚。

© 2022 AFP