2022艾美奖主要得奖名单
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（法新社洛杉矶12日电） 2022年艾美奖（Emmy Awards）颁奖典礼今晚在美国加州洛杉矶顺利落幕，以下是主要奖项得奖名单。
●剧情类最佳影集：「继承之战」（Succession）
●剧情类最佳男主角：李政宰（Lee Jung-jae）／「鱿鱼游戏」（Squid Game）
●剧情类最佳女主角：辛蒂亚（Zendaya）／「高校十八禁」（Euphoria）
●剧情类最佳男配角：马修麦费狄恩（Matthew Macfadyen）／「继承之战」
●剧情类最佳女配角：茱莉娅加纳（Julia Garner）／「黑钱胜地」（Ozark）
●喜剧类最佳影集：「泰德拉索：错棚教练趣事多」（Ted Lasso）
●喜剧类最佳男主角：杰森苏戴西斯（Jason Sudeikis）／「泰德拉索：错棚教练趣事多」
●喜剧类最佳女主角：珍史玛特（Jean Smart）／「天后与草莓」（Hacks）
●喜剧类最佳男配角：布雷特高德斯坦（Brett Goldstein）／「泰德拉索：错棚教练趣事多」
●喜剧类最佳女配角：雪莉李劳夫（Sheryl Lee Ralph）／「小学风云」（Abbott Elementary）
●最佳迷你影集：「白莲花大饭店」（The White Lotus）
●迷你影集/电影最佳男主角：米高基顿（Michael Keaton）／「毒役」（Dopesick）
●迷你影集/电影最佳女主角：亚曼达塞佛瑞（Amanda Seyfried ）／「新创大骗局」（The Dropout）
●迷你影集/电影最佳男配角：莫瑞巴雷特（Murray Bartlett）／「白莲花大饭店」
●迷你影集/电影最佳女配角：珍妮佛库里姬（Jennifer Coolidge）／「白莲花大饭店」
© 2022 AFP