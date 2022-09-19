女王票房1900万美元 登北美冠军

（法新社洛杉矶18日电） 讲述非洲全女子军团的史诗钜片「女王」，这个周末以1900万美元轻松登上北美票房冠军。

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改编自真实历史事件的「女王」（The Woman King），由奥斯卡得主薇拉戴维丝（Viola Davis）饰演率领保卫18世纪达荷美王国（Dahomey）女性军队的将军。

在佳评如潮的情况下，「女王」票房超乎预期，据北美院线联盟（Exhibitor Relations）的资料，该片票房是排名第2的恐怖片「分租惊魂」（Barbarian，暂译）3倍之多。

「分租惊魂」由在「它」（It）电影中扮演小丑的比尔史柯斯嘉（Bill Skarsgard）主演，本片叙述乔治娜坎贝尔（Georgina Campbell）饰演的女子，用Airbnb在底特律租了一间房子，另一名男子也订了同间房。该片以630万美元排名第2。

排名第3的是低成本新片「珍珠」（Pearl，暂译），票房达310万美元出头。「看你往哪跑」（See How They Run）上映首个周末，以310万美元票房排名第4。

第5名是布莱德彼特（Brad Pitt）主演的动作片「子弹列车」（Bullet Train），票房为250万美元。

排名第6至第10的作品依序为：「捍卫战士：独行侠」（Top Gun: Maverick），220万美元；「DC超级宠物军团」（DC League of Super-Pets），220万美元；「世纪婚魇」（The Invitation），170万美元；「小小兵2：格鲁的崛起」（Minions: The Rise of Gru）， 130万美元；英国摇滚巨星大卫鲍伊（David Bowie）的纪录片「月光白日梦」（Moonage Daydream，暂译），120万美元。

© 2022 AFP