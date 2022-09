女王票房1900万美元 登北美冠军

(法新社洛杉矶18日电) 讲述非洲全女子军团的史诗钜片「女王」,这个周末以1900万美元轻松登上北美票房冠军。

广告 继续浏览后续

改编自真实历史事件的「女王」(The Woman King),由奥斯卡得主薇拉戴维丝(Viola Davis)饰演率领保卫18世纪达荷美王国(Dahomey)女性军队的将军。

在佳评如潮的情况下,「女王」票房超乎预期,据北美院线联盟(Exhibitor Relations)的资料,该片票房是排名第2的恐怖片「分租惊魂」(Barbarian,暂译)3倍之多。

「分租惊魂」由在「它」(It)电影中扮演小丑的比尔史柯斯嘉(Bill Skarsgard)主演,本片叙述乔治娜坎贝尔(Georgina Campbell)饰演的女子,用Airbnb在底特律租了一间房子,另一名男子也订了同间房。该片以630万美元排名第2。

排名第3的是低成本新片「珍珠」(Pearl,暂译),票房达310万美元出头。「看你往哪跑」(See How They Run)上映首个周末,以310万美元票房排名第4。

第5名是布莱德彼特(Brad Pitt)主演的动作片「子弹列车」(Bullet Train),票房为250万美元。

排名第6至第10的作品依序为:「捍卫战士:独行侠」(Top Gun: Maverick),220万美元;「DC超级宠物军团」(DC League of Super-Pets),220万美元;「世纪婚魇」(The Invitation),170万美元;「小小兵2:格鲁的崛起」(Minions: The Rise of Gru), 130万美元;英国摇滚巨星大卫鲍伊(David Bowie)的纪录片「月光白日梦」(Moonage Daydream,暂译),120万美元。

© 2022 AFP