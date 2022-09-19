茱丽叶毕诺许拒物化女性角色 吁演员学会说不

（法新社西班牙圣塞瓦斯蒂安18日电） 将在有「西班牙奥斯卡」之称的圣塞瓦斯蒂安影展，获颁终身成就奖的法国影星茱丽叶毕诺许今天表示，演员必须学会对物化女性的角色说「不」。

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奥斯卡奖得主、法国最知名影星之一茱丽叶毕诺许（Juliette Binoche）说：「你必须学会对某些事情说不，才不会陷入被人以某种方式看待的窘境。」

茱丽叶毕诺许总是推掉「某人的女人，或被物化的女性」这类角色。

58岁的茱丽叶毕诺许告诉记者：「我会直接说『不』，因为我不感兴趣。」她还说自己「很幸运」，能在生涯中扮演如此多有趣的角色。

1996年凭着「英伦情人」（The English Patient）拿下奥斯卡最佳女配角奖的茱丽叶毕诺许说：「我知道有些女性是这类型的受害者…但你得知道该如何拒绝。」

「这并非一直都很容易，但你必须知道该如何踏入沙文主义不再适用的未知领域。」

自1983年首度现身大银幕以来，茱丽叶毕诺许已扮演过75种不同角色，她说自己试着「从不批判任何角色，而是接受它所有矛盾、一切黑暗、以及最终让它拥有人性的东西」。

「当（角色）随着剧情有了进化或转变时，那是我最感兴趣的部分。」

圣塞瓦斯蒂安（San Sebastian）影展25日晚间将把奖项颁给茱丽叶毕诺许及加拿大导演大卫柯能堡（David Cronenberg），以表彰他们的生涯成就。

过去曾获这个圣塞瓦斯蒂安影展最高荣誉肯定的影星，包括梅莉史翠普（Meryl Streep）、李察吉尔（Richard Gere）、伊恩麦克连（Ian McKellen）和劳勃狄尼洛（Robert De Niro）等。

圣塞瓦斯蒂安影展去年将这项荣誉颁给玛莉咏柯蒂亚（Marion Cotillard）和好莱坞影星强尼戴普（Johnny Depp）。

© 2022 AFP