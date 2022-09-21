人类活动气候变迁夹击 文明摇篮底格里斯河渐枯竭

（法新社巴格达21日电） 流经美索不达米亚平原的底格里斯河（Tigris R.）据说曾浇灌过圣经中的伊甸园，也帮助了人类文明诞生；如今，这条昔日的泱泱大河正在逐渐干涸。

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底格里斯河与幼发拉底河（Euphrates R.）数千年前让美索不达米亚（Mesopotamia）平原成了孕育文明的摇篮，然而人类活动与气候变迁，扼杀了底格里斯河流经伊拉克地区一度奔腾的水流。

虽然伊拉克可能富藏石油，但这个国家经过数十年战乱后民不聊生，且深受干旱与沙漠化所苦。

根据联合国，伊拉克天灾连连，是全球遭受气候变迁影响最大的5个国家之一。

今年4月以来，摄氏35度以上的高温和强烈的沙尘暴经常让天空呈现一片橙色，全国笼罩在一片风沙之中。

炼狱般炎夏让气温飙破摄氏50度，濒临人体耐受极限，频繁的停电让数以百万计人口没有冷气可吹。

底格里斯河是伊拉克的命脉，连结历史名城摩苏尔（Mosul）、巴格达（Baghdad）和巴斯拉（Basra），却遭多在上游土耳其境内的水坝拦阻，降雨量也日益减少。

底格里斯河穿越伊拉克的旅程始于库德族自治区山地，接近土耳其与叙利亚边境，当地人民饲养绵羊并种植马铃薯。

法伊什哈布尔镇（Faysh Khabur）41岁农民多马萨（Pibo Hassan Dolmassa）说：「我们的生活仰赖底格里斯河，我们所有的工作，我们的农业，全都靠它。」

他说，「以前，水流滔滔不绝」，但过去2、3年「水量一天比一天少」。

世界银行（World Bank）去年警告，伊拉克大部分地区恐面临类似的命运。

世银指出：「到2050年前，气温升高摄氏1度、降水减少10%，就会导致可用淡水减少20%。在这样的情况下，伊拉克境内近1/3的灌溉土地将无水可用。」

连年战祸摧毁伊拉克大部分的水管理基础设施，许多城市、工厂、农地甚至医院直接将废水排入底格里斯河。

由于来自大巴格达区的污水和垃圾倒入逐渐干涸的底格里斯河，污染形成一种浓缩的毒汤，不但威胁海洋生物，也危及人类健康。

© 2022 AFP