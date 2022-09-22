安洁莉娜裘莉访巴基斯坦洪患灾民 吁国际伸援

（法新社伊斯兰马巴德22日电） 好莱坞影星、人道主义者安洁莉娜裘莉（Angelina Jolie）今天表示，巴基斯坦洪灾应成为全球气候变迁问题的一记警钟，她在访视当地灾民后呼吁各界提供更多国际援助。

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巴基斯坦在雨季遭逢史无前例的大雨侵袭，让全国1/3国土泡在水中，淹水面积相当于整个英国，根据政府最新统计数据，有将近1600人因此丧命。

巴基斯坦有超过700万人流离失所，许多民众住在没有防蚊设备的临时帐篷，且多数时候难以取得干净饮用水或使用洗涤设施。

安洁莉娜裘莉曾于2005年强震及2010年毁灭性洪灾期间会晤巴基斯坦灾民，但她在今天发布的影片中说道：「我从未见过这种景象。」

她在巴国首都伊斯兰马巴德举行的民政及军方官员会议中表示：「我绝对支持你们敦促国际社会做更多事…我认为这次洪灾真正向世界敲响一记警钟，让我们看清自身处境。」

安洁莉娜裘莉指出，「气候变迁不仅真实存在，不只是近在眼前，而且非常严重。」

代表联合国难民事务高级专员公署（UNHCR）的安洁莉娜裘莉，造访了巴基斯坦南部信德省（Sindh），并到营区探视因洪患流离失所的灾民，当地是受洪灾影响最严重的区域之一。

联合国也警告，登革热、疟疾、霍乱和腹泻等疾病以及营养不良等问题，将引发「二次灾难」。

安洁莉娜裘莉提到：「我和灾民谈话之后认为，要是没有足够援助，他们接下来几周可能难以维生，他们撑不下去的。」

科学家们认为破纪录的雨季降雨量跟气候变迁有关连。（译者：张茗喧/核稿：陈彦钧）

© 2022 AFP