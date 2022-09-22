007电影制片：新庞德将效忠英王 人选尚未决定

（法新社洛杉矶21日电） 007系列电影长年制片布洛克里今天表示，主角詹姆士庞德下一位人选角色将效忠英国与新国王；但她也透露，制片公司尚未与新东家亚马逊就这个谍报电影系列未来方向展开讨论。

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布洛克里（Barbara Broccoli）与同为007电影制片的同母异父兄长威尔森（Michael G. Wilson），今天在美国洛杉矶好莱坞知名的中国戏院（TCL Chinese Theatre）前留下名人手印，随后接受法新社专访，谈论至今已有25部作品的007电影未来方向。

最近一部007电影是2021年的「007：生死交战」（No Time To Die），也是英国男星丹尼尔克雷格（Daniel Craig）担纲饰演詹姆士庞德（James Bond）的最后一部，之后制片公司米高梅（MGM）已由美国科技业巨擘亚马逊（Amazon）买下，这引发外界热烈揣测，庞德这位全球最知名的虚构间谍角色将会有所改变。

布洛克里受访时表示：「我们与亚马逊的关系才刚开始，我们还没真正开始投入下一部007电影。」

007系列电影是布洛克里的父亲艾柏特．布洛克里（Albert Broccoli）60年前创立。身为这个电影系列的监护人，她说：「我们不会老是单纯依赖过往荣耀，一直用同样的配方。」

针对下一部007电影，谣言与外界揣测主要围绕詹姆士庞德这位获得杀人特许又风度翩翩的超级间谍主角，将由谁来饰演。

丹尼尔克雷格当时成为新任詹姆士庞德时引发争议，主要针对他的金发和粗犷的外表。但他主演的5部007电影打破票房纪录，其中2012年的「007：空降危机」（Skyfall）全球票房超过10亿美元。

有影迷揣测，下一位庞德可能首度由非白人演员饰演。至于是否会有女庞德，则遭到布洛克里否认。

她说，「有些特定的公式元素」将维持不变，「核心人物詹姆士庞德是这个系列电影最重要的成分。我们相信他是正直的，他替女王及现在的国王与国家服务」。

「他不是为了自身个人利益。他的任务是试图让世界是个更安全的地方。所以我想这是我们绝对不会改变的部分。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2022 AFP