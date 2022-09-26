真的不必烦恼 「别担心亲爱的」登北美票房冠军

（法新社洛杉矶25日电） 北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天公布票房排名，奥莉薇亚怀尔自导自演的「别担心亲爱的」，以1920万美元的成绩，成为北美票房冠军。

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中等的影评，以及有关自导自演的奥莉薇亚怀尔德（Olivia Wilde）和女星佛萝伦丝普伊（Florence Pugh）不合的报导，对「别担心亲爱的」（Don't Worry Darling）票房究竟是助力还是杀伤力，目前还不清楚。

无论如何，影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」（Franchise Entertainment Research）负责人葛罗斯（David A. Gross）表示，「别担心亲爱的」有「很好的开片成绩，优于一般浪漫悬疑片的水准」。

上个周末北美冠军片、奥斯卡金像奖得主薇拉戴维丝（Viola Davis）主演的「女王」（The Woman King），这个周末以1110万美元排名第2，收入比开片当周下滑了42%。

排名第3的是大导演詹姆斯卡麦隆（James Cameron）的「阿凡达」（Avatar）。这部2009年的卖座强片，这次重新上映仍获观众青睐，这个周末进帐1000万美元，当中绝大部分出自巨型萤幕Imax影厅。

葛罗斯表示，这是个「合理的」开片成绩，不过他也提到，「阿凡达」当年上映时票房慢热，但后来仍创下28亿美元的全球票房纪录。

「分租惊魂」（Barbarian）以480万美元票房排名第4，该片由乔治娜坎贝尔（Georgina Campbell）及在电影「它」（It）中扮演小丑的比尔史柯斯嘉（Bill Skarsgard）主演。

米亚高斯（Mia Goth） 主演的「纯真杀手 」（Pearl）以190万美元排名第5。

排名第6至第10的作品依序为：「看你往哪跑」（See How They Run），190万美元；「子弹列车」（Bullet Train），180万美元；「DC超级宠物军团」（DC League of Super-Pets），180万美元；「捍卫战士：独行侠」（Top Gun: Maverick），160万美元；「小小兵2：格鲁的崛起」（Minions: The Rise of Gru）， 100万美元。

© 2022 AFP