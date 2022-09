真的不必烦恼 「别担心亲爱的」登北美票房冠军

(法新社洛杉矶25日电) 北美院线联盟(Exhibitor Relations)今天公布票房排名,奥莉薇亚怀尔自导自演的「别担心亲爱的」,以1920万美元的成绩,成为北美票房冠军。

中等的影评,以及有关自导自演的奥莉薇亚怀尔德(Olivia Wilde)和女星佛萝伦丝普伊(Florence Pugh)不合的报导,对「别担心亲爱的」(Don't Worry Darling)票房究竟是助力还是杀伤力,目前还不清楚。

无论如何,影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」(Franchise Entertainment Research)负责人葛罗斯(David A. Gross)表示,「别担心亲爱的」有「很好的开片成绩,优于一般浪漫悬疑片的水准」。

上个周末北美冠军片、奥斯卡金像奖得主薇拉戴维丝(Viola Davis)主演的「女王」(The Woman King),这个周末以1110万美元排名第2,收入比开片当周下滑了42%。

排名第3的是大导演詹姆斯卡麦隆(James Cameron)的「阿凡达」(Avatar)。这部2009年的卖座强片,这次重新上映仍获观众青睐,这个周末进帐1000万美元,当中绝大部分出自巨型萤幕Imax影厅。

葛罗斯表示,这是个「合理的」开片成绩,不过他也提到,「阿凡达」当年上映时票房慢热,但后来仍创下28亿美元的全球票房纪录。

「分租惊魂」(Barbarian)以480万美元票房排名第4,该片由乔治娜坎贝尔(Georgina Campbell)及在电影「它」(It)中扮演小丑的比尔史柯斯嘉(Bill Skarsgard)主演。

米亚高斯(Mia Goth) 主演的「纯真杀手 」(Pearl)以190万美元排名第5。

排名第6至第10的作品依序为:「看你往哪跑」(See How They Run),190万美元;「子弹列车」(Bullet Train),180万美元;「DC超级宠物军团」(DC League of Super-Pets),180万美元;「捍卫战士:独行侠」(Top Gun: Maverick),160万美元;「小小兵2:格鲁的崛起」(Minions: The Rise of Gru), 100万美元。

