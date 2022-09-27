伊丽莎白二世丧礼落幕 生前钟爱柯基犬身价翻倍

（法新社伦敦26日电） 已故英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）生前钟爱的柯基犬，在她的丧礼圆满落幕后翻了一倍，创下历史新高。

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英国宠物销售网站Pets4Homes告诉法新社，目前的情况是，「与上周此时相比，柯基犬的单日搜寻量暴增了10倍。」

他们补充道：「对想养柯基犬的人来说，要付出的代价在今天创下新高，因为过去3天，柯基犬的平均价格增加了一倍。」

柯基这种小型牧羊犬的价格首度飙破2500英镑（约新台币8万7900元），甚至超过COVID-19（2019冠状病毒疾病）大流行期间的价格。疫情期间，人们待在家里的时间变长了，对宠物陪伴的需求因此激增。

伊丽莎白二世最忠诚的公仆，应当要属她的柯基犬们，它们世世代代在女王脚边，足足陪伴她将近一个世纪。

这种耳朵尖尖、大多为土黄色的小狗，在女王身边忙进忙出，跟着她穿梭在不同房间，官方照片中也时常可见它们的身影。

在伊丽莎白二世与詹姆士庞德（James Bond）为2012伦敦奥运开幕式拍摄的搞笑影片中，它们也有吃重的戏份。

女王90岁后自觉年事已高，担心自己无法陪伴狗狗终老，于是宣布不再培育柯基幼犬。

即便如此，女王晚年仍留着两只柯基犬与腊肠犬所生的混种 「腊基犬」（dorgis） 陪伴她。

英国育犬协会（Kennel Club）执行长比兹利（Mark Beazley）告诉法新社：「从许多方面来看，女王是全球出了名的爱狗人士，这着实象徵我们国家对狗狗的爱与感情。」

他补充道：「最为人所知的是，女王的第一只柯基犬名叫苏珊（Susan），是父亲乔治六世（King George VI）送给她的18岁生日礼物。」

© 2022 AFP