丹麦女王拔除4孙子女头衔

（法新社哥本哈根28日电） 王室宣布，欧洲在位最久的君主、丹麦女王玛格丽特二世（Queen Margrethe II）今天将8名孙子女中的4人头衔拔除。

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法新社报导，王室给外界的官方理由是，要让女王幺儿尤阿金王子（Prince Joachim）的4个小孩过比较正常的生活，这也是效法欧洲其他王室精简君主制的类似作法。

王室在声明中说：「从2023年1月1日起，尤阿金王子殿下的后代将只能使用蒙佩扎（Monpezat）伯爵和伯爵夫人头衔，丹麦王子和公主头衔将不复存在。」

53岁的尤阿金王子2次婚姻共育有4个孩子，年龄在10岁到23岁之间。

王室指出：「女王陛下希望藉由这个决定，替4个孙儿建立更宏伟的架构，给予他们更大的空间，让他们打造自己的生活方式，不会因为与王室有正式关系，而受到此一身分带来的特殊考量与义务限制。」

「女王的决定，类似于近年其他王室以不同方式进行的变革。」

尤阿金长子和次子的亲生母亲告诉丹麦媒体，女王这个决定让她感到「震惊」。

亚历山德拉伯爵夫人（Countess Alexandra）告诉丹麦日报BT：「这真是突如其来，孩子们觉得被排除在外，不懂为何身分会遭到拔除。」

© 2022 AFP