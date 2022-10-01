特斯拉展现AI技术 人型机器人Optimus初亮相

（法新社旧金山30日电） 全球首富马斯克（Elon Musk）今天在电动车制造商特斯拉（（Elon Musk））的「人工智慧日」（AI Day）活动中，展示了他赞不绝口的人型机器人Optimus。

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马斯克曾表示，机器人的市场将比电动车更具价值。

揭幕后，Optimus原型机器人缓步走上前，向台下坐着的观众挥手致意。现场也播放一段关于Optimus的影片。片中，Optimus交付包裹、替植物浇水，并在特斯拉工厂中将金属棒装箱。

马斯克在特斯拉位于加州帕罗奥图（Palo Alto）办公室所办的「人工智慧日」活动中说：「我们的目标是尽快制造有用的人型机器人。」

「要让Optimus变得完善，并获得认可，还有很多工作要做。」

马斯克表示，目前的人型机器人都「没有大脑」，并称它们没有自行解决问题的能力，且造价非常昂贵，但能创造的价值极低。

他称相较之下，Optimus将是「能力极强的机器人」，会被大量生产，且最终可能达数以百万计之多，成本预料将低于2万美元（约新台币63万元），比车还便宜许多。

关键的考验将是Optimus是否能应对非预期发生的情况。

马斯克去年8月在特斯拉「人工智慧日」宣布特斯拉人型机器人计画，并将原订于今年8月举办的人工智慧日活动延期，好让原型机器人来得及完成，并计划可能于明年投入生产。

Optimus的名字来自于电影「变形金刚」（Transformers）里「博派」（Autobots）能力极强却又仁慈的领导者柯博文（Optimus Prime）。

据马斯克所言，一开始，Optimus只会做无聊或具危险性的工作，包括在特斯拉工厂周遭搬运料件，或用扳手将螺丝锁到车上。

马斯克预言，未来机器将可供家用，包括做晚餐、修剪草坪、照顾长者，甚至成为人类的「伙伴」或性伴侣。

© 2022 AFP