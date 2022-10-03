「微笑」票房破2000万美元 成北美票房冠军

（法新社洛杉矶法新电）心理恐怖片「微笑」（Smile），今天据北美院线联盟（Exhibitor Relations）的数据，以估计2200万美元的票房，坐上北美票房冠军宝座。

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「微笑」（Smile）叙述一名心理治疗师在目睹患者诡异创伤经验后，自己生活也出现无法解释的恐怖事件。片中饰演心理治疗师的苏西贝肯（Sosie Bacon）是星二代，父母分别是「浑身是劲」的凯文贝肯（Kevin Bacon）和「第三类奇迹」的凯拉塞吉薇克（Kyra Sedgwick）。

影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」（Franchise Entertainment Research）负责人葛罗斯（David A. Gross） 说，「微笑」的开片表现「绝佳，足以开启全新的恐怖系列片」。他提到，这类恐怖片成本低、观众忠诚度高，达到片商最爱的两个要素。

确实，另一部心理恐怖片「别担心亲爱的」（Don't Worry Darling）周末3天同样有出色表现，以730万美元票房排名第2。

上周末票房冠军片「别担心亲爱的」由奥莉薇亚怀尔德（Olivia Wilde）自导自演，主要演员还包括佛萝伦丝普伊（Florence Pugh）、克里斯潘恩（Chris Pine）、哈利史泰尔（Harry Styles）等。

排名第3的是奥斯卡金像奖得主薇拉戴维丝（Viola Davis）主演的「女王」（The Woman King），周末票房700万美元。

排名第4的是新片「哥儿们」（Bros），票房480万美元。葛罗斯称表示，这部罕见由好莱坞主要片商发行的同志浪漫喜剧，有着「人人都懂」和「大家都能体会」的幽默风格，赢得「超优」的影评。

2009年卖座强片「阿凡达」（Avatar）重新上映，这个周末以470万美元的票房排名第5。

排名第6至第10的作品依序为：「庞尼因．塞尔凡首部曲」（Ponniyin Selvan: Part One，暂译），410万美元；「分租惊魂」（Barbarian），280万美元；「子弹列车」（Bullet Train），140万美元；「DC超级宠物军团」（DC League of Super-Pets），130万美元；「捍卫战士：独行侠」（Top Gun: Maverick），120万美元 。

© 2022 AFP