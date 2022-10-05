裘莉法庭文件曝光 控布莱德彼特机上掐脖、施

（法新社洛杉矶4日电） 根据好莱坞女星安洁莉娜裘莉今天在美国呈交的一份法庭文件，控诉前夫布莱德彼特过去和她在私人飞机上起冲突时，掌掴一名孩子的脸，更掐了另一名孩子的脖子。

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这两人曾是好莱坞众所瞩目的金童玉女，如今因婚姻、6名孩子监护权及法国酿酒厂在内的共同资产问题而缠讼多年。

这份呈交给洛杉矶法庭的文件被美国媒体广泛引用，安洁莉娜裘莉（Angelina Jolie）在文件中描述2016年9月她和布莱德彼特（Brad Pitt）还是夫妻身分时，与孩子们一起从法国飞往洛杉矶期间发生的激烈争执。

根据「纽约时报」报导，文件指出「彼特掐住一名孩子的脖子，并掌掴另一名孩子的脸」，还「抓住裘莉的头并摇晃她」。

在冲突过程中，「他一度把啤酒倒在裘莉身上，又把啤酒和红酒倒在孩子们身上」。

冲突发生在机上的洗手间，当时布莱德彼特说安洁莉娜裘莉对孩子们「太毕恭毕敬」。

据美国娱乐周刊「综艺」（Variety）报导，文件指出：「彼特抓住裘莉的头并摇晃她，接着又抓住她的肩膀开始摇晃她，后来更将她推向洗手间的墙上。」

文件更提到：「当一名孩子挺身出言捍卫裘莉时，彼特冲向他的孩子，裘莉在后面抓住他试图制止。」

「孩子们冲了进来，所有人都勇敢地试图保护彼此。后来彼特掐住一名孩子的脖子，并掌掴另一名孩子的脸。部分孩子恳求彼特停手，他们都吓坏了，很多孩子都哭了。」

这趟飞行的几天后，安洁莉娜裘莉便向法院诉请离婚。

主演电影「斗阵俱乐部」（Fight Club）的布莱德彼特数十年来都是电影界最赚钱的明星之一，先前曾因这些指控遭美国联邦调查局（FBI）调查，因FBI对美国航空旅行具管辖权，但并未因此遭到起诉。

法新社已联系布莱德彼特的发言人，以取得他对于最新指控的回应。

© 2022 AFP