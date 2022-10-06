动画史酷比角色威玛 设定证实为女同志

（法新社洛杉矶5日电） 经过数十年的谣传与影射，动画界最藏不住的秘密之一终于获得证实：「史酷比」（Scooby-Doo）系列动画中的主角之一威玛（Velma）是女同志。

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本周上映的万圣节特别电影「史酷比：不给糖就捣蛋」（Trick or Treat Scooby-Doo，暂译）片段显示，这个机智的侦探在初遇反派服装设计师可可迪亚布罗（Coco Diablo，暂译）时，不仅眼镜起雾，还羞红了脸。

威玛还在另一个场景中对身旁友人黛芬（Daphne）说：「好的，我在骗谁呢？我一见钟情了！我该怎么办？我该说什么？」

「史酷比」里的这帮素人侦探从1969年以来便一直在解谜破案，逗乐一代又一代的孩子们，动画中的坏蛋一旦真实身分被揭穿，总会说出「要不是你们这些臭小鬼，我本来可以脱身的」台词。

主角史酷比是一只又大又笨重的大丹狗，会为了「史酷比点心」（Scooby snack）不择手段，在朋友薛吉（Shaggy）、黛芬、弗雷德（Fred）和威玛帮忙下找出犯罪线索，他们还组成「神秘侦探社」（Mystery Incorporated）。

史酷比粉丝早就认同威玛是酷儿，如今这部新电影首度给了明确的肯定答案。

史酷比系列动画和电影制作团队虽然不能在萤幕上明讲，但先前曾提及威玛的性向。

2020年，制作人瑟方（Tony Cervone）在社群媒体Instagram上张贴威玛和另一名女性角色的照片，并以同志骄傲（Pride）的彩虹主题作为背景。

瑟方当时在标题写道：「我们10年前就尽可能地表明我们的用意了。我们大多数的粉丝都懂了，那些不懂的人，我建议你们更仔细瞧瞧。」

新电影「史酷比：不给糖就捣蛋」导演奥迪哈里森（Audie Harrison）告诉美国全国公共电台（NPR），他没想到威玛的同性吸引力会如此「具有创新性」，他不过是「立志要用一部尴尬的青少年迷恋喜剧来找乐子」。

他补充说：「不过，能成为将一种表述正常化的一部分，感觉很棒，特别是像史酷比这样脍炙人口的系列剧集。」

© 2022 AFP