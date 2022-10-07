币圈再传跨链桥窃案 交易所币安损失约32亿元

（法新社巴黎7日电） 世界最大的加密资产交易所币安（Binance）今天表示，诈欺人士从它的平台窃走了价值约1亿美元（约新台币31.7亿元）的加密货币。

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币安执行长赵长鹏在推特（Twitter）发文称，由于系统中的安全漏洞遭到骇客利用攻击，导致币安专有的加密货币额外产出。他说：「目前所受影响估计约为1亿美元。」

赵长鹏写道：「这个问题目前已得到控制。你们的资金很安全。我们对于所造成的不便感到抱歉，并将继续提供最新进一步消息。」

尽管与今年3月人气区块链游戏Axie Infinity价值5亿多美元的加密货币窃案相比，币安这次事件是小巫见大巫，但仍名列币圈史上最大盗窃案之一。

赵长鹏指出，这次窃贼利用跨链桥BSC Token Hub犯案，他向客户保证这个漏洞已被修补。

跨链桥是投资人将资产从一个区块链转移到另一个区块链的工具。诈欺犯越来越常利用跨链桥的弱点来窃取加密资产。

币安在社群媒体平台Reddit表示，遭窃金额在1亿至1.1亿美元之间，已追回700万美元。

Axie Infinity窃案以及9月加密货币公司Nomad被窃走近2亿美元，也都与跨链桥漏洞有关。加密资产分析公司Chainalysis于8月表示，今年来跨链桥漏洞攻击已造成约20亿美元遭窃。（译者：杨明��/核稿：张正芊）

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