英国葡萄酒因气候变迁得益 专家提醒难题在后头

（法新社英国阿普多尔12日电） 拜气候变迁所赐，英国部分地区的气候愈来愈有利于一些葡萄品种生长，这对酿酒业来说或许是个好消息，但也有专家警告，品种适应性发生变化，可能带来难题。

广告 继续浏览后续

英格兰南部肯特郡（Kent County）阿普多尔村（Appledore）的气温愈来愈高，气候逐渐变成有利于黑皮诺（pinot noir）等葡萄品种种植的条件。

英国酒庄Gusbourne Estate的酿酒负责人兼首席执行长霍兰德（Charlie Holland）说：「我认为目前的（葡萄）生长条件与1970和1980年代的香槟类似。我们看到同样类型的生长条件和成熟期。」

这对于还在起步期的英国葡萄栽种来说是个好消息。英国现在已能利用黑皮诺、夏多内（chardonnay）、丽丝玲（riesling）等葡萄品种来生产不同的气泡酒及无气泡酒，这些品种以往更适合在法国和德国栽种。

霍兰德说：「发现地图上出现新的葡萄酒产区，这不是很常见的事。我们现在可以在英格兰生产很优秀的气泡葡萄酒，这里有完美的气候，有非常长的生长季。」

然而，英国一项酿酒业前景研究的共同作者奈斯比特（Alistair Nesbitt）警告，气候变迁或许暂时有利于英格兰的葡萄园，但转变步伐太快，很可能带来严重的规划难题。

他说，品种适应性在这么短的时间内转变，显示英国某些地区因气候变迁而开始出现变化的速度有多快。

奈斯比特表示，希望全球能共同采取因应行动，这种产区扩张的情况不会持续太久，因为这对大家都有风险，包括英国酿酒业者。

假使气候变迁继续按照预期方向发展，他预估，英格兰葡萄园到了2040年以后，可能会栽种现今法国更远的南部才有的品种，例如梅洛（merlot）和卡本内苏维侬（cabernet sauvignon）。

© 2022 AFP