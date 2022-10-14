凡尔赛玫瑰50周年纪念 东京办展吸引铁粉参观

（法新社东京14日电） 日本国民少女漫画「凡尔赛玫瑰」的主角人物身着华美服装，内容涉及宫廷斗争阴谋，还有浪漫的爱情故事，背景设定在法国大革命时期，漫画本身也掀起一波革命。

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漫画主人公为玛丽．安托瓦内特皇后（Queen Marie Antoinette）和虚构的人物奥斯卡（Oscar Francois de Jarjayes）。奥斯卡因为父亲膝下无子又求子心切，她被当作男孩子养大，最终成为宫廷侍卫队的队长。

这部漫画产生巨大的文化影响，促使日本粉丝涌向法国凡尔赛宫参观，且因为漫画中罕见的女性主义式描绘，塑造了坚强的女性角色而受到赞誉。

今年适逢「凡尔赛玫瑰」发行连载50周年，将举办一系列庆祝活动，包括目前正在东京举办的展览。

参观展览的22岁民众铃木真奈美（音译）表示，因为妈妈是「凡尔赛玫瑰」的粉丝，她从小就看着这部漫画长大。

她告诉法新社，「因为妈妈的关系，我很小的时候就开始看这部漫画。当我第一次读到奥斯卡的时候，就对这个这么酷又美丽、坚强又完美的角色感到惊叹」。

「凡尔赛玫瑰」于1972年在漫画周刊开始连载，之后曾改编成音乐剧和动画，在海外同样造成轰动，尤其是法国。

这部漫画在全球销售量突破2000万册，并持续受到关注，去年更被翻译成英文版。

研究日本文化的新加坡国立大学副教授夏蒙（Deborah Shamoon）表示，「很难高估『凡尔赛玫瑰』在少女漫画以及整个日本流行文化圈的重要性和影响力」。

夏蒙告诉法新社，「奥斯卡对女孩子而言是一位了不起的理想英雄」。她还指出，故事中奥斯卡与青梅竹马安德烈（Andre）的爱情故事，在漫画中并不常见。

「他欣赏奥斯卡的所有特质，而且没有试图去改变她，或是令她变得更像是刻板印象中的女性。」

「凡尔赛玫瑰」作者池田理代子曾有左派的政治活动经验。她曾表示，自己立志要撼动漫画中的传统观念。

池田理代子在随着展览发布的声明中说，「当时男性与女性之间存在鸿沟，有人说『女人和小孩不懂历史』。当时我很年轻，我回应说，我要让这部作品大卖」。

展览现场展出数十幅原始画作，且装饰着凡尔赛宫殿式的拱门，有数十名参观民众争相和漫画角色等身立牌合影。

58岁民众高滨理江子（音译）表示，这部漫画让她多年来一直想到法国凡尔赛宫参观，终于在10年前偿得夙愿，「我从小就一直想造访，我心想，我可不能到死都没达成愿望」。

© 2022 AFP