环保人士抗议石油开采 对梵谷名画向日葵泼番茄汁

（法新社伦敦14日电） 根据社群媒体推特流传的一段影片显示，环保人士今天在英国国家美术馆进行抗议活动时，把装在罐头里的番茄汁泼向荷兰名画家梵谷的作品「向日葵」。由于该画有玻璃覆盖，并未受损。

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伦敦都会区警察局表示，2名来自环保团体「拦住石油」（Just Stop Oil）的抗议人士，在位于英国首都伦敦市中心特拉法加广场（Trafalgar Square）的国家美术馆（National Gallery）「把一种物质扔掷到一幅画上」，两人随后遭到伦敦都会区员警逮捕。

根据英国「卫报」（The Guardian）环境记者盖尔（Damien Gayle）在推特（Twitter）发布的一支影片，2名女子身穿写着Just Stop Oil标语的T恤，将罐头打开后把番茄汁泼向梵谷（Vincent van Gogh）代表画之一「向日葵」（Sunflowers）。「拦住石油」也转推这部影片。

影片显示，两名女子随后用胶水将自己的手黏在墙上，其中一人大吼：「艺术或生命哪个更值钱？你们比较关切一幅画的保护，还是保护我们的地球与人类？」

片段中当番茄汁击中画作时，可听见有人大叫「我的天哪」。一些番茄汁还从画框滴到地面，这时可听见另一人呼喊警卫。

「拦住石油」发布声明表示，他们的运动人士在伦敦时间今天上午11时将2罐亨氏（Heinz）罐头番茄汁砸向「向日葵」，以要求英国政府停止一切新的石油和天然气开采计画。

「拦住石油」还说，这幅画的价值估计有8420万美元（约新台币26亿8600万元）。

英国媒体报导，「向日葵」被一层玻璃所覆盖，国家美术馆发布声明称，画框受到一些轻微的损害，但这幅画安然无恙。（译者：张正芊/核稿：杨明�ィ

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