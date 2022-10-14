Netflix挽救获利停滞 推出广告版订阅方案

（法新社旧金山13日电） 影音串流平台Netflix今天表示，将在11月于全球十多个国家推出广告版订阅方案。Netflix近来成长停滞，正努力试图提振。

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Netflix今年第二季流失97万名订户，且获利停滞。尽管即将推出广告版方案的消息，带动Netflix股价微幅上升，但相比去年同期，股价仍已巨幅下滑63%。

Netflix营运长皮特斯（Greg Peters）在简报会表示，新推出的「有广告基本方案」（Basic with Ads）在美国的月费为6.99美元（约新台币223元），比起原本无广告的基本方案便宜3美元。

皮特斯说，「（新方案推出的）时机点很棒，因为我们真的处于娱乐产业的关键时刻，处于产业进化的关头」。

「现在串流平台占美国整体电视观看比例，已经超越无线电视和有线电视。」

这是Netflix首次推出广告版订阅方案，将在澳洲、巴西、英国、加拿大、法国、德国、义大利、日本、韩国、墨西哥、西班牙和美国上架。每一则广告时长在15秒至30秒之间。

皮特斯表示：「我们计划插入广告量非常低，平均每小时不会超过4至5分钟，而且有很严格的频率限制，因此订户不会反覆看到同一则广告。」

Netflix刚推出时完全不插入广告，但此后市场竞争愈来愈激烈，客户也受通货膨胀影响退订。

Netflix和竞争对手Disney+相继打算推出较便宜的广告版方案，希望藉此吞食传统电视频道的利润。Disney+预料也将在近期推出广告版方案。

Netflix全球广告业务总裁高曼（Jeremi Gorman）在简报时表示，新方案的所有广告版面几乎都已售出。

Netflix的主管还说，广告商可以针对订户居住的国家、订阅节目的类型或是当时主打节目等因素，来锁定投放对象。

高曼并表示，Netflix不会接受政治广告，也不会接受促销香菸、枪枝、烟火及「任何看来像是教人快速致富骗局」的广告。

广告商可以选择避开出现色情、裸露或暴力画面的节目，Netflix也与尼尔森公司（Nielsen）及广告流量验证公司合作，以提供数据让广告商得知讯息传达给观众的效益。

皮特斯表示，Netflix了解推出新方案可能会让订户改选月费较低的方案，但损失预期可由广告营收以整体订户数增加来弥补。

© 2022 AFP