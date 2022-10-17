布克奖回归大型实体颁奖 88岁入围决选历来最年长

（法新社伦敦17日电） 英国布克奖（Booker Prize）今晚将举行2019年以来首场实体大型颁奖典礼，6位作家的作品入围决选，包括布克奖史上年纪最大的入围决选作家，以及页数最少的入围决选作品。

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王后卡蜜拉（Queen Consort Camilla）将在电视转播的典礼上颁奖，这也是查尔斯三世（King Charles III）上月登基以来，她最受关注的活动之一。

颁奖典礼还将有英国创作歌手杜娃黎波（Dua Lipa）致词。这是COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发以来，布克奖首次举办满座观众的实体颁奖典礼。

入围决选的6名作家中有5人将亲自出席，今天满88岁的英国作家艾伦．贾纳（Alan Garner）预料将透过线上参与，他也是布克奖迄今最年长的入围决选作家。

艾伦．贾纳以书写奇幻童书和民俗故事闻名，他入围决选作品Treacle Walker若以字数计算，是字数最少的入围决选作品。

谈到入围决选的6本着作，2022年布克奖评审团主席麦葛瑞格（Neil MacGregor）表示，「它们都不简单，即使篇幅或许很短」。

入围决选的作家，男性与女性平分秋色，他们将争夺奖金高达5万英镑的布克奖。得奖者可能迎来作家生涯转捩点，同步提升着作销售量与知名度。

辛巴威作家诺维尔莉特．布拉瓦约（NoViolet Bulawayo）第二度入围布克奖决选，入围作品Glory是以祖国辛巴威为背景的动物寓言集；另一位非不列颠群岛或美国籍入围作家，则是以The Seven Moons of Maali Almeida入围的斯里兰卡作家谢汉．卡鲁纳提拉卡（Shehan Karunatilaka）。

美国作家珀西瓦尔．艾佛瑞特（Percival Everett）以Trees入围，成为独立出版社Influx Press入围布克奖决选的第一部着作。

其余两部作品分别为美国作家伊莉莎白．史初特（Elizabeth Strout）的着作Oh William!，以及爱尔兰作家克莱尔．基根（Claire Keegan）的着作Small Things Like These。

若以页数来计算，克莱尔．基根的作品仅有116页，是布克奖创办53年来页数最少的入围决选作品。

布克奖从1969年开始颁发，每年颁奖表扬一位仍在世、以英文书写并在英国或爱尔兰出版原创小说的作家，是英国最知名的文学奖项。过去得奖者包括印度裔英国作家鲁西迪（Salman Rushdie）、加拿大小说家玛格丽特．爱特伍（Margaret Atwood），以及英国作家希拉蕊．曼特尔（Hilary Mantel）。

今天的颁奖典礼也将向上月以70之龄逝世的希拉蕊．曼特尔致敬。她两度以「狼厅」（Wolf Hall）系列小说获得布克奖，是首位获此成就的英国作家，也是第一位获此成就的女性作家。（译者：戴雅真/核稿：陈政一）

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