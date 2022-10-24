反石油环保人士又行动 朝英王蜡像脸上砸蛋糕

（法新社伦敦24日电） 摆设在伦敦杜莎夫人蜡像馆（Madame Tussauds）的英国国王查尔斯三世（King Charles III）蜡像，今天被气候变迁倡议人士朝脸上砸了巧克力蛋糕。

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环保团体「拦住石油」（Just Stop Oil）在声明中表示，他们要求英国政府「停止核发新的石油与天然气开采执照与许可证」。

警方表示，有4人因此被捕。

伦敦都会区警察局（Metropolitan Police）在推特发文说，「我们上午约10时50分获报有两人朝蜡像扔食物，并迅速出动员警，这两人均因刑事毁损罪遭到逮捕」。

警方之后推文说，另有两人同样因刑事毁损罪被捕。

「拦住石油」在之后发布的声明中表示，被捕的两名抗议者分别是20岁的麦费登（Eilidh McFadden）与29岁的强生（Tom Johnson）。

声明指出，两人表示这项抗议行动，是为了「保护这块我们大家所继承的绿色宜人土地」。

「拦住石油」上周有两人爬上横跨泰晤士河的伊丽莎白二世女王大桥（Queen Elizabeth II Bridge）钢缆，导致大桥暂时封闭。

更早之前，有两人在伦敦国家美术馆（National Gallery），把装在罐头里的番茄汁泼向荷兰名画家梵谷（Vincent van Gogh）的作品「向日葵」。（译者：戴雅真/核稿：陈政一）

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