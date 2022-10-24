狂扫6700万美元 黑亚当成北美票房冠军

（法新社洛杉矶23日电） 新上映的「黑亚当」在这个周末狂扫6700万美元，成为北美票房冠军。

广告 继续浏览后续

超级英雄「黑亚当」（Black Adam）的故事源自2019年电影「沙赞！」（Shazam），由巨石强森（Dwayne "The Rock" Johnson）饰演的奴隶，被古埃及众神赋予神奇力量，摇身一变成为暗黑英雄。

「娱乐经销研究」（Franchise Entertainment Research）负责人葛罗斯（David A. Gross）说：「作为一部衍生作品，这是个极强的开局。」还说这给华纳兄弟旗下的DC漫画公司（DC Comics）一记继续开发更多英雄角色的强心针。

另一部刚上映的新片「幸福入场券」（Ticket to Paradise）这周末在北美进帐1630万美元，本片之前先在海外上映，已在北美以外地区累积8000万美元的票房。

葛罗斯说：「对一部浪漫爱情喜剧来说，这在国内已是极佳的好采头。」

本片由好莱坞两大巨星乔治克隆尼（George Clooney）与茱莉亚罗勃兹（Julia Roberts）联合主演，他们饰演一对离了婚的夫妻，飞往�Q里岛阻止女儿结婚。

随着万圣节将至，目前也有两部应景的恐怖片。「微笑」（Smile）票房840万美元，排名比上周下滑一名，排在第3。

洁美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）主演的「月光光新慌慌：万圣结 」（Halloween Ends），票房从上周的4130万大幅滑落至800万美元，但仍排在第4。

适合阖家观赏的「鳄鱼歌王 」（Lyle Lyle Crocodile），以420万美元的票房排名第5。

排名第6至第10的作品依序为： 「女王」（The Woman King）190万美元；「刽乐小丑2」（Terrifier 2） 190万美元；「别担心亲爱的」（Don't Worry Darling）88万美元；「阿姆斯特丹（Amsterdam）， 81万8000美元；「疯狂富作用」（Triangle of Sadness）60万美元。

© 2022 AFP