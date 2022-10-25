疫情扰乱学习 美国学生成绩大幅退步

（法新社华盛顿24日电） 近几年疫情严重扰乱学生学习，根据今天公布的考试结果，美国学生阅读和数学分数大幅下滑，退步到20、30年前的水准，教育部长以「让人震惊、无法接受」来形容。

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也被称为「全国成绩单」（Nation's Report Card）的「全国教育进步测验」（National Assessment of Educational Progress）今天公布完整结果，这是2021年考试延后1年后，2019年以来这份成绩单首次公布。

「全国教育进步测验」抽样评估具代表性的4年级和8年级学生，发现阅读分数滑落到1992年程度，数学回落到2003年程度，25%的4年级学生和近40%的8年级学生无法掌握基本概念。 教育部长卡多纳（Miguel Cardona）对记者说：「这是教育界的关键时刻，我们如何反应不仅决定国家复苏，也攸关我国的世界地位。」

先前研究即已显示，COVID-19（2019冠状病毒疾病）封城期间学校停课限制了学生学习机会，对低收入户和少数族裔学生影响尤其严重。

主办这场考试的美国教育统计中心（National Center for Education Statistics）表示，疫情也以其他方式造成学生学习成果恶化，像是寻求心理谘商者增加、旷课、校园暴力、网路霸凌以及全国教职员人力不足的情况都见增加。

从考试结果也能看出，疫情让前段与后段学生差距拉得更开，非裔与西语裔学生4年级数学成绩退步幅度高于白人同学。

© 2022 AFP