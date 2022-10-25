研究：打电动有助提升儿童认知能力

（法新社华盛顿24日电） 家长们常担心电玩对孩子不好，从担心影响孩子心理健康、造成社交问题，到担心他们失去运动时间都有。

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但今天发表在美国医学会期刊网路开放版（JAMA Network Open）的美国研究却显示，这种受欢迎的消遣，或许也有认知上的好处。

研究主要作者、美国佛蒙特大学（University of Vermont）精神病学助理教授查拉尼（Bader Chaarani）告诉法新社，身为具有神经影像学专业知识的电玩玩家，他自然而然对这个话题有兴趣。

先前研究多聚焦电玩的有害影响，认为电玩和忧郁症以及较具侵略性有关，但查拉尼说，那些研究的参与者相对较少，尤其是涉及脑影像的研究不多，研究结果有其局限。

他这项新研究，则和同事分析了青少年脑部认知发展（Adolescent Brain Cognitive Development, ABCD）研究数据。这项研究由美国国家卫生研究院（National Institutes of Health）资助，目前持续进行当中。

查拉尼将大约2000名9岁和10岁儿童分成两组，1组从未玩过电玩，另1组则是1天玩3小时以上，之后观察他们的调查答案、认知测试结果和大脑影像。

之所以选择3小时作为门槛，是因为美国小儿科学会（American Academy of Pediatrics）针对年龄较大儿童订定的电玩时间限制为1到2小时。

这两个组别各自接受两项任务评估，第1项任务要求孩子看箭头指向左或右，之后尽快按下左或右的按钮，如果看到「停止」信号，则什么都不要按，以此评估孩子控制冲动的能力。

第2个任务则让孩子看人的脸，然后询问随后显示的图片是否匹配，以测试他们的记忆。

在使用统计方法，控制诸如父母收入、智商和心理健康症状等可能影响结果的变数之后，团队发现，电玩玩家在这两项任务的表现比另1组更好。

两组儿童执行任务时，查拉尼团队使用功能性磁振造影（fMRI）扫描他们的大脑，结果发现电玩玩家的大脑在与注意力和记忆力相关的区块出现较多活动。

研究作者在报告中总结道：「这些结果提出了一个有趣的可能性，也就是电玩或许可以提供具有可测量的神经认知影响的认知训练体验。」

查拉尼表示，现在还无法得知，是因为认知表现较好，造成孩子们打更多电动，还是认知表现较好是打电动促成。

© 2022 AFP