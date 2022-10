报告：过度依赖化石燃料 危害人类健康风险升高

(法新社巴黎25日电) 国际专家小组今天在一项有关人类能源策略的大胆评估报告中表示,过度依赖化石燃料将加剧各种全球性危机对人体健康的危害,诸如气候变迁、流行病和粮食安全等危机。

各国卫生保健系统还在处理COVID-19(2019冠状病毒疾病)疫情后续影响,而专家分析发现,绝大多数国家仍将数千亿美元经费用于补贴化石燃料,各国金额通常相当于或高于卫生预算。

「刺胳针健康与气候变迁倒数计时」(Lancet Countdown on Health and Climate Change )年度报告发现,与2010年至1981年期间相比,因化石燃料碳排放导致全球变暖而更有可能发生的极端高温现象,如今会让面临严重粮食危机的人口再增加近1亿人。

报告指出,受极端干旱影响的全球陆地面积,在过去50年中增加了近1/3,使数亿人口面临用水不安全的风险。

这项报告的主要撰稿人伦敦政经学院葛拉汉研究所(Grantham Research Institute at the London School of Economics)所长罗宾森(Elizabeth Robinson)说:「气候变化已经对粮食安全产生了负面冲击,在营养不良和营养不足方面产生了令人担忧的影响。」

评估显示,与2000年至2004年相比,2017年至2021年期间与高温相关的死亡人数增加了68%,而人类暴露于火灾高风险的日子在类似时期内攀升61%。

报告并显示,气候变迁也会影响传染病的传播。

举例而言,与1951年至1960年相比,美洲某些地区适合疟疾传播的时间长度在过去10年中增加了近1/3(32.1%),在非洲增加了 14.0%。

此外,报告也显示,各国政府是如何以补贴化石燃料的方式,助长了健康危机。

报告分析了86个政府,当中有69个政府补贴了化石燃料的生产和消费,在2019年的总额达4000亿美元。

刺胳针这项报告指出,化石燃料公司公布创纪录利润的同时,消费者苦于支付飙涨的能源帐单,而15家最大石油和天然气公司的计画与全球暖化的安全水准背道而驰。

报告指出,按照目前碳减排的速度,能源系统要完全脱碳需150年,这与国际2050年净零排放目标相去甚远。

伦敦大学学院巴特利特学校(University College London's Bartlett School)资源与政策教授艾金斯(Paul Ekins)说:「许多政府和企业当前采取的策略,将使世界深陷在致命的暖化未来,将我们捆绑在化石燃料的使用,而化石燃料将迅速封闭实现宜居世界的前景。」

他说,政府未能体认到致力实现零碳排世界的迫切需要,这种「严重失败」将导致气候和卫生保健紧急状态。

报告作者群呼吁,对能源、生活成本和气候危机采取「以健康为中心的因应措施」。

