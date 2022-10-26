报告：过度依赖化石燃料 危害人类健康风险升高

（法新社巴黎25日电） 国际专家小组今天在一项有关人类能源策略的大胆评估报告中表示，过度依赖化石燃料将加剧各种全球性危机对人体健康的危害，诸如气候变迁、流行病和粮食安全等危机。

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各国卫生保健系统还在处理COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情后续影响，而专家分析发现，绝大多数国家仍将数千亿美元经费用于补贴化石燃料，各国金额通常相当于或高于卫生预算。

「刺胳针健康与气候变迁倒数计时」（Lancet Countdown on Health and Climate Change ）年度报告发现，与2010年至1981年期间相比，因化石燃料碳排放导致全球变暖而更有可能发生的极端高温现象，如今会让面临严重粮食危机的人口再增加近1亿人。

报告指出，受极端干旱影响的全球陆地面积，在过去50年中增加了近1/3，使数亿人口面临用水不安全的风险。

这项报告的主要撰稿人伦敦政经学院葛拉汉研究所（Grantham Research Institute at the London School of Economics）所长罗宾森（Elizabeth Robinson）说：「气候变化已经对粮食安全产生了负面冲击，在营养不良和营养不足方面产生了令人担忧的影响。」

评估显示，与2000年至2004年相比，2017年至2021年期间与高温相关的死亡人数增加了68%，而人类暴露于火灾高风险的日子在类似时期内攀升61%。

报告并显示，气候变迁也会影响传染病的传播。

举例而言，与1951年至1960年相比，美洲某些地区适合疟疾传播的时间长度在过去10年中增加了近1/3（32.1%），在非洲增加了 14.0%。

此外，报告也显示，各国政府是如何以补贴化石燃料的方式，助长了健康危机。

报告分析了86个政府，当中有69个政府补贴了化石燃料的生产和消费，在2019年的总额达4000亿美元。

刺胳针这项报告指出，化石燃料公司公布创纪录利润的同时，消费者苦于支付飙涨的能源帐单，而15家最大石油和天然气公司的计画与全球暖化的安全水准背道而驰。

报告指出，按照目前碳减排的速度，能源系统要完全脱碳需150年，这与国际2050年净零排放目标相去甚远。

伦敦大学学院巴特利特学校（University College London's Bartlett School）资源与政策教授艾金斯（Paul Ekins）说：「许多政府和企业当前采取的策略，将使世界深陷在致命的暖化未来，将我们捆绑在化石燃料的使用，而化石燃料将迅速封闭实现宜居世界的前景。」

他说，政府未能体认到致力实现零碳排世界的迫切需要，这种「严重失败」将导致气候和卫生保健紧急状态。

报告作者群呼吁，对能源、生活成本和气候危机采取「以健康为中心的因应措施」。

© 2022 AFP