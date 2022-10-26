饶舌歌手肯爷反犹太言论 阿迪达斯决定终止合作

（法新社柏林25日电） 德国运动产品大厂阿迪达斯（Adidas）今天表示，美国饶舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）发表一系列反犹太言论后，公司终止与他的合作关系。

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阿迪达斯在声明中说，肯伊威斯特最近的言论「令人难以接受、充满仇恨且具危险性」。肯伊威斯特已改名为Ye，歌迷称他「肯爷」。

阿迪达斯表示：「经过全面检讨，公司已做成决定，要立即终止与肯伊威斯特的合作。」阿迪达斯又说，与他共同设计且非常成功的Yeezy系列产品将「停产」，同时不再付款给肯伊威斯特和他的公司。

法新社报导，阿迪达斯估计，与肯伊威斯特之间合作突然终止，将让公司在2022年的净收入减少「高达2.5亿欧元（约新台币81.7亿元）」。

德国犹太人中央委员会（Central Council of Jews）的舒斯特（Josef Schuster）表示，阿迪达斯甩弃这名艺人的决定是「姗姗来迟」。

舒斯特说，「数周以来，肯伊威斯特的反犹太言论引起了全世界的愤怒」，并说这名饶舌歌手的言论已经让人「无法容忍」。

肯伊威斯特最近还将「黑命关天」（Black Lives Matter）口号改成「白命关天」（White Lives Matter），印在黑色长袖T恤上出席巴黎时装秀，此举引发争议之后，阿迪达斯本月稍早开始检讨与肯伊威斯特的关系。

数天后，肯伊威斯特因为威胁对「犹太人祭出三级死亡状态（death con 3）」，遭推特（Twitter）与Instagram停权。此言的哏明显来自美国军事戒备代号「三级戒备状态」（DEFCON 3）。

阿迪达斯今天说，肯伊威斯特的言论「违反品牌对于多元化和包容、相互尊重和公平的价值观」。（译者：纪锦玲）

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